Большое количество товаров уничтожено, а восстановить оборудование уже невозможно: РФ атаковала "Новую почту" и Varus

31 августа 2026 года российский беспилотник разрушил ключевую сортировочную линию инновационного терминала "Новой почты" в Одессе — современное оборудование европейского стандарта восстановлению не подлежит. Ранее в компании заявляли, что после атак на логистические объекты планируют использовать отделения в качестве локальных складов. В частности, в этот же день РФ вновь атаковала склад VARUS в Киевской области, часть товаров уничтожена, из-за чего в магазинах возможны временные перебои с поставками.

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Об обстреле сортировочной линии официально сообщила пресс-служба компании. Компания уже задействовала резервные логистические схемы, чтобы продолжать обрабатывать и доставлять отправления клиентов.

Что произошло с терминалом в Одессе

Во время атаки российский беспилотник поразил инновационный терминал "Новой почты" в Одессе. Основным последствием удара стала потеря ключевой сортировочной линии.

Речь идет не просто о повреждении отдельного помещения или вспомогательного оборудования. Уничтоженная линия была важной частью логистического процесса, ведь именно автоматизированные и высокотехнологичные системы позволяют быстро обрабатывать большие объемы отправлений и направлять их по нужным маршрутам.

В компании подчеркнули, что оборудование соответствовало европейским стандартам. Из-за масштаба повреждений восстановить его невозможно, поэтому "Новой почте" придется заменять уничтоженную инфраструктуру. В результате атаки никто из работников не пострадал, все сотрудники живы.

"Новая почта" заявила, что продолжает работу, а для компенсации потери части мощностей уже задействовала резервные логистические схемы. Компания перенаправляет часть процессов на альтернативные мощности и маршруты.

Такой подход позволяет не концентрировать всю систему в одном месте и снижает зависимость от конкретного терминала или сортировочного центра. Актуальную информацию о конкретной посылке клиенты могут проверить через мобильное приложение или на официальном сайте.

Компания переходит к другой модели работы

Российские атаки на логистические объекты уже заставили "Новую почту" пересмотреть традиционный подход к организации работы. Одно из главных изменений — максимально распределять сортировку и хранение между различными объектами. Логика такой модели проста: если все операции или большие объемы товаров сосредоточены в одном месте, удар по этому объекту может нанести значительно больший ущерб.

Если же нагрузка распределена между несколькими локациями, повреждение одного центра не парализует всю систему. В компании отмечали, что отправления будут сортироваться более децентрализованно, а в случае чрезвычайных ситуаций будут использоваться альтернативные маршруты и резервные мощности.

При этом конкретные места расположения резервных объектов и детали новой логистической схемы не разглашаются из соображений безопасности. Еще одно направление перестройки логистики связано с использованием разветвленной сети отделений компании.

После предыдущих атак на крупные логистические объекты "Новая почта" начала активнее переходить к модели, при которой часть товаров можно распределять между локальными мощностями. В частности, отделения и другие объекты сети могут использоваться в качестве локальных точек хранения.

Такой подход позволяет снизить концентрацию товарных запасов в одном крупном центре. Если один крупный фулфилмент-центр будет уничтожен, компании, хранившие там значительную часть своих товарных запасов, также могут понести убытки. Распределение товаров между различными локациями позволяет снизить такой риск.

Склад VARUS в Киевской области снова подвергся нападению

В ночь на 31 августа в результате российской атаки вновь был поврежден склад VARUS в Киевской области. К счастью, все работники живы и никто из сотрудников не пострадал, однако компания сообщила о значительных убытках — большое количество товаров было повреждено или уничтожено.

В связи с последствиями атаки в ближайшее время в магазинах сети могут возникнуть задержки с поставками и временное отсутствие отдельных товарных позиций. В VARUS уже работают над восстановлением поставок и обеспечением магазинов необходимым ассортиментом.

Компания также выразила соболезнования партнерам, чьи товары хранились на соседних складских площадках и также пострадали в результате удара. При этом все магазины VARUS в настоящее время открыты и работают в обычном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, почтовый оператор "Укрпочта" создал собственную службу авиабезопасности. Новое подразделение будет выявлять опасные и запрещенные предметы еще на территории Украины, что позволит избежать задержек целых партий грузов за рубежом и существенно ускорит логистику — от терминала до таможни.

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