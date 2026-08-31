"Сентябрь может многое изменить": Зеленский о плане обеспечения устойчивости Украины, настроении Путина и мирной инициативе Трампа. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки Украины и ее союзников, глава Кремля Владимир Путин хочет продолжения войны. По его словам, в сентябре многое изменится.

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Об этом он заявил в своём традиционном видеообращении. Он заявил, что во время беседы со спецпосланцами Дональда Трампа обсудили пути, чтобы побудить Россию выйти на курс завершения войны.

Беседа с Кушнером и Уиткоффом

В беседе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсудили их подготовку к встречам и диалог с российской стороной, а также их визит в Украину.

"Мы обсудили, что можно сделать, чтобы побудить Россию встать на путь прекращения войны. Необходимо, чтобы в Москве, у Путина, сложилось соответствующее настроение – настроение завершить войну, а не продолжать ее. Сейчас, к сожалению, все данные разведки – и наши, и наших партнеров – все сигналы из России указывают на то, что лично российский лидер все еще хочет войны. Даже в тот момент, когда абсолютное большинство, кстати, его общества согласилось бы на прекращение войны по линии соприкосновения. Посмотрим, что удастся представителям президента США. Сентябрь может многое изменить, и нужно, чтобы мы вместе с партнерами сделали все для защиты людей, для защиты жизни и для мира", – сказал он.

Украинские ответные удары и беседа с Корецким

Кроме того, по его словам, сегодня он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и Службы безопасности Украины об украинских ответных ударах в ответ на российские обстрелы. А также обсудил с премьер-министром Украины Сергеем Корецким и дипломатической командой мероприятия, запланированные на сентябрь.

"Многое запланировано, и все встречи, все наши переговоры должны находить отражение здесь, в Украине, как в наших оборонных возможностях, так и в дополнительных энергетических пакетах для Украины. На политическом уровне с лидерами у нас уже есть вполне конкретные договоренности, и их нужно выполнить на уровне взаимодействия между министерствами наших стран, между предприятиями. Это касается Канады, Евросоюза, Великобритании, Норвегии, Соединенных Штатов. У нас есть весомые договоренности с Францией, есть с Великобританией, есть с Германией и с другими нашими ключевыми партнерами", – сказал он.

Зеленский также заявил о необходимости проведения аудита достижений на политическом уровне, которые до сих пор фактически не реализованы. По его словам, каждое министерство должно предоставить отчет по этому вопросу, и это также касается государственных компаний, прежде всего энергетических.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о реализации комплексных планов обеспечения устойчивости отдельных регионов и одобрил план Киева. Документ предусматривает персональную ответственность должностных лиц за невыполнение определенных мер, а мэра столицы Виталия Кличко отдельно предупредили о личной ответственности за подготовку и стабильное прохождение отопительного сезона 2026/2027 годов.

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