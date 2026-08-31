В Киеве восстановят бесплатный проезд для школьников в общественном транспорте: как получить льготу

В Киеве со вторника, 1 сентября, для столичных школьников вновь будет введен бесплатный проезд в общественном транспорте. Обязательным условием для получения льготы является наличие ученического проездного билета.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Родители могут просматривать историю поездок ребенка.

Что известно

"С 1 сентября для киевских школьников возобновляется бесплатный проезд в общественном транспорте. Льгота действует в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, городской электричке и на фуникулере", – говорится в сообщении.

Как сообщили в КГГА, обязательным условием для получения льготы является наличие ученического проездного билета и его валидация при входе в транспорт. Оформить электронный ученический проездной или продлить срок его действия можно в приложении "Киев Цифровой" из профиля, подтвержденного через "Дію" или BankID.

Приложение позволяет бесплатно сгенерировать цифровой документ сразу после подтверждения данных учебным заведением. Также можно заказать пластиковый ученический билет за 120 грн, изготовление которого занимает до 1 месяца.

"При этом цифровой и пластиковый билеты будут иметь единый номер и общий баланс. В случае утери пластиковой карты её можно мгновенно заблокировать в настройках приложения, чтобы защитить от постороннего использования. Если же ученик сменил школу или класс, либо срок действия билета истекает, в приложении необходимо оформить новый ученический билет", – подчеркнули в пресс-службе.

В городской администрации подчеркнули, что для спокойствия родителей в приложении предусмотрен соответствующий контроль. Ученик может дать разрешение на просмотр поездок в настройках своего билета, указав номер телефона одного из родственников. После этого взрослые будут получать уведомления о каждой валидации и видеть историю передвижений ребенка в своем "Киев Цифровом".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве определили несколько вариантов проведения уроков в школах. Так, для учеников начальных классов занятия будут проходить в укрытиях, тогда как старшеклассники будут учиться в смешанном или дистанционном формате. Также рассматривается возможность работы во вторую смену.

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