'Мне жаль об этом говорить': Белью объяснил победу Усика над Дюбуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью раскритиковал Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) за поединок против Александра Усика (24-0, 15 КО), который состоялся 19 июля. Британец отметил, что его соотечественник в буквальном смысле "слился" с боя, отказавшись продолжать борьбу после второго нокдауна.

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Об этом Белью заявил в эфире телеканала talkSport, информирует издание The Independent. Экс-соперник Усика, который проиграл украинцу в 2018 году, подчеркнул, что Дюбуа, попадая в тяжелые моменты, не находит в себе сил проявить характер и просто сдается.

"Когда он несколько раз промахивается и начинает получать расплату, то он в себе сомневается и жалеет себя. В субботу мы увидели именно такого Даниеля. Бойца, который, получив тяжелый удар, не хочет вставать. В этом настоящий Даниель. В тяжелые моменты именно это и проявляется. Он сдается. Мне жаль об этом говорить, это звучит жестко и неприятно, но это правда. И я большой поклонник Дюбуа", – сказал Белью.

Напомним, после победы над Дюбуа наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А британский супертяж Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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