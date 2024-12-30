'Еще раз': раскрыто признание Усика после победы над Фьюри в реванше

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что сразу после победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) мог бы провести еще один бой в тот же вечер. По словам нашего соотечественника, второй поединок против Цыганского короля, как называют британца, вышел проще, чем первый.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-5-1, 29 КО). Россиянин отметил, что его менеджер Эгис Климас, который также ведет дела Усика, поделился своим разговором с украинцем после поединка против Фьюри.

"У нас с Усиком один и тот же менеджер – Эгис Климас. Он мне рассказывал, что после боя Усик ему признался: "Послушай, я легко могу драться еще раз сегодня вечером". В первом бою с Фьюри да, он устал, но во втором бою было намного легче", – сообщил Ковалев.

Напомним, что бой Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксеру единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения Александру Усику в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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