Граждане Индии в Украине: сколько зарегистрировано, при каких условиях можно обойтись без трудовых мигрантов и что стоит знать

В Украине на протяжении нескольких месяцев пытаются распространять тезисы о якобы засилье трудовых мигрантов из Индии. На самом деле количество иностранных работников в разы меньше, чем было до полномасштабной войны.

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Украинцев пугают тем, что граждане Индии заменят местное население. Хотя на самом деле за семь месяцев 2026 года всего восемь индийцев получили вид на жительство. О том, возможно ли обойтись без иностранных работников и сколько людей не хватает на рынке труда, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько на самом деле иностранцев в Украине

"Засилье" мигрантов в Украине – не просто преувеличение. Это искажение реальной ситуации. По сравнению с периодом до полномасштабной войны в Украине стало в разы меньше иностранцев. Они боятся войны и не приезжают на учебу, не соглашаются работать в охваченной войной стране.

Для понимания: если в 2021 году в Украине учились до 77 тыс. студентов из других стран, то по состоянию на 2026 год их осталось всего 21,2 тыс. Эти студенты также были частично задействованы и на рынке труда. Теперь молодые люди выбирают высшие учебные заведения в более безопасных странах. Вместе с тем резко снизилось и количество трудовых мигрантов. Если в 2021 году иностранцы получили 21,7 тыс. разрешений на работу, то в прошлом году – всего 9,5 тыс. разрешений.

Вместе с тем из-за мобилизации и выезда за границу миллионов украинцев на рынке труда наблюдается значительный дефицит кадров. Критически не хватает строителей, работников аграрной отрасли. И представители бизнеса откровенно заявляют, что готовы привлекать иностранцев.

Соорганизатор акции – француз Николя Амбер. Человек, поддерживающий лозунги "Украина для украинцев", сам является мигрантом. При этом с довольно нетипичной историей. В 2022 году он заявил, что в 2022 году его изнасиловал священник УПЦ МП в Киеве. А в 2024 году к нему снова приставал священник, но уже из ПЦУ. "Телевидение Торонто" провело расследование в отношении этого француза. Оказалось, что у него есть связи с РФ, он часто ездил в Москву, занимался апостольскими проповедями, работал моделью на OnlyFans, а также криптотрейдером.

В соцсетях распространили тысячи сообщений о "засилье" индусов в Украине, хотя на самом деле абсолютная часть из них – фейковая.

При этом среди тех, кто получил постоянные виды на жительство, индусы составляют абсолютную меньшинство, говорится в ответе ГМС на запрос OBOZ.UA. За семь месяцев 2026 года разрешение на постоянное проживание в Украине получили 1899 иностранцев. Больше всего – граждан России. При этом большая часть из них — это те россияне, которые переехали в Украину ещё до полномасштабной войны. Так, если граждане РФ получили 606 видов на жительство, то выходцы из Индии – всего 8 (!).

Более 75% всех выданных документов приходится на граждан всего шести стран – Российской Федерации, Молдовы, Азербайджана, Армении, Беларуси и Грузии. При этом абсолютным лидером остается РФ (около 32% от общего объема). Несмотря на полномасштабную агрессию РФ, захватническую войну против Украины и прекращение всех экономических связей, такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Вместе с тем существует ещё одна большая проблема: многие украинцы фактически вынуждены иметь российские паспорта. В частности, дети, выросшие на оккупированной территории, не имели возможности получить никакого другого паспорта, кроме паспорта РФ.

Ранее глава ГМС Наталья Науменко заявляла, что уровень выдачи временных видов на жительство составляет 38,6% от уровня 2021 года. "За четыре месяца 2026 года Государственной миграционной службой оформлено 1733 вида на временное проживание, что соответствует среднемесячному показателю 2025 года. Текущий объем выдачи разрешений составляет 38,6% от довоенного уровня – в 2021 году таких разрешений было выдано 12 883", – говорится в заявлении ведомства .

Возможно ли обойтись без трудовых мигрантов

Как уже писал OBOZ.UA, по оценкам правительства, Украина может обойтись без трудовых мигрантов, однако работать придется тем, кто сейчас сидит дома, и пенсионерам. Всего в Украине не работают (среди лиц старше 18 лет):

120 тыс. – матери детей с инвалидностью (иногда отцы);

500 тыс. – матери, имеющие детей в возрасте до трех лет (иногда отцы);

750 тыс. – студенты;

2,5 млн – люди с инвалидностью;

1,6 млн – прочие экономически неактивные лица трудоспособного возраста.

Среди 1,6 млн официально неработающих есть как мужчины, так и женщины. Некоторых из них сдерживает ситуация на рынке труда, уровень зарплат и т. п. Также значительный ресурс – пенсионеры. Уже сейчас среди около 10,4 млн пенсионеров работают почти 2,5 млн человек, но их может быть значительно больше.

Либо экономическая активность среди украинцев повысится, либо рано или поздно бизнесу придется привлекать больше иностранцев. И на самом деле это нормальная ситуация, которая уже стала привычной для большинства европейских стран.

По данным Института экономических исследований и политических консультаций, в июле 66% опрошенных предприятий назвали дефицит кадров препятствием для ведения бизнеса. Хотя за месяц этот показатель снизился на 5 процентных пунктов, нехватка работников остается одной из главных проблем украинской экономики. Особенно остро эту проблему ощущают предприятия в ряде областей.

В частности, в Черновицкой, Львовской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Житомирской областях более 80% опрошенных компаний сообщали о нехватке работников. Среди отраслей особенно сложная ситуация наблюдается в химической промышленности, производстве строительных материалов, металлургии и металлообработке.

Кадровый дефицит напрямую влияет и на уровень оплаты труда. Чтобы удержать специалистов и привлечь новых работников, бизнес вынужден пересматривать зарплаты. Если повышение зарплаты не помогает, работодатели вынуждены привлекать трудовых мигрантов.

Число трудовых мигрантов напрямую зависит от того, сколько украинцев вернётся из-за рубежа и как изменится численность экономически активного населения.