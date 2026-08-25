Возле аэропорта Лейпцига нашли третий дрон и взрывчатку: всплыли подробности

В немецком аэропорту Лейпциг расследование выявило новые детали, указывающие на масштабность планировавшейся диверсии с применением беспилотников. На месте происшествия были обнаружены еще один беспилотник и следы военной взрывчатки.

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Кроме БПЛА следователи зафиксировали следы гексогена – взрывчатого вещества военного назначения. Об этом сообщает немецкое издание SPIEGEL.

Хронология событий

Первый инцидент произошел 4 августа, когда в непосредственной близости от украинского грузового самолета Ан-26 был найден БПЛА, начиненный взрывчатым веществом. По версии следствия, беспилотник предназначался для подрыва судна, однако атака провалилась из-за неисправности детонатора.

Изначально предполагалось, что второй БПЛА мог столкнуться с грузовым самолетом DHL, который был вынужден прервать посадку из-за экстренного закрытия аэропорта. Однако сам аппарат или его обломки обнаружены не были. На данный момент следователи крайне скептически относятся к этой гипотезе. Вопреки первоначальным сообщениям, в поврежденной части самолета DHL эксперты нашли органические следы.

Новая находка и следы гексогена

Третий неисправный беспилотник был обнаружен вечером 14 августа. Аппарат нашли в поле в муниципалитете Кабельскеталь (район Заалекрайс, Саксония-Анхальт), который граничит с западной частью территории аэропорта.

На следующий день, 15 августа, на площадке для БПЛА следователи зафиксировали следы взрывчатого вещества военного назначения. Представитель Федеральной прокуратуры Германии от официальных комментариев отказался. Источники в органах безопасности отмечают, что главной версией следствия остается причастность российских спецслужб к организации атаки.

Напомним, следователи обнаружили на беспилотнике следы ДНК, которые ранее уже фиксировались в Литве. Это может стать первой материальной связью между инцидентом в аэропорту Лейпциг-Галле и предшествующей активностью на территории Литвы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в немецком аэропорту Лейпциг/Галле была объявлена тревога из-за обнаружения дрона с детонатором, который лежал рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан". Из-за инцидента полеты временно приостановили, а во время взлета в самолет врезался неизвестный предмет.

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