Звезда сериала "Школа" обручилась со своим парнем: что известно о загадочном Борисе, которого актриса боится сглазить

Украинская актриса Ирина Кудашова, наиболее известная по сериалу "Школа" и фильму "Вкус свободы", обручилась со своим возлюбленным Борисом на озере Комо (Италия). Артистка показала кадры романтического предложения и похвасталась роскошным кольцом с большим камнем. При этом лицо жениха она не раскрыла.

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О помолвке Кудашова сообщила в Instagram. Ее избранник устроил настоящую сказку. Предложение состоялось за границей, а сама Ирина до последнего не догадывалась, что ее ждет.

"8.08 I said yes. Да – моей самой большой и единственной любви! Да – человеку, с которым я мечтала создать семью! Теперь я невеста!" – написала звезда.

Ирина рассказала, что любимый заказал для нее платье, организовал работу визажиста и устроил фотосессию. Однако съемка была лишь прикрытием для главного события – предложения руки и сердца.

"Я до последнего момента ничего не догадывалась. Он заказал для меня платье, организовал визажиста и устроил фотосессию... Но фотосессия была лишь прикрытием, чтобы сделать мне предложение", – поделилась Кудашова.

Для этого особенного момента он позаботился и о декорациях: место у воды украсили большим количеством цветов и свечей. Сама Ирина появилась в белом коротком платье с пышной юбкой, длинными рукавами и блестящим декором.

Лицо жениха на фотографиях актриса не показала. Борис оставался загадочной фигурой для ее подписчиков и раньше.

Впервые Кудашова подробнее рассказала о возлюбленном в мае 2026 года. Тогда стало известно, что мужчину зовут Борис, он украинец, но с юных лет живет за границей. Ему более 27 лет.

"Его зовут Борис. Он украинец, но с 18 лет живет за границей – работает там. Он не медийный человек. Работает в серьезной компании. Он не против публичности, но я просто не хочу сглазить. Пока все не будет официально – мне страшно, потому что это мои самые счастливые отношения", – говорила Кудашова.

По словам актрисы, Борис работает в европейской компании, связанной с инвестициями. Его работа позволяет работать удаленно, поэтому пара много путешествует и пока не имеет постоянного места жительства.

"У него удаленная работа, поэтому он может путешествовать и работать. У нас нет постоянного места жительства", – рассказывала Ирина.

Отношения пары начались после знакомства в одном из популярных приложений для знакомств. По словам Кудашовой, именно она была инициатором знакомства. Уже через несколько месяцев влюбленные начали обсуждать предстоящую свадьбу.

Еще до предложения руки и сердца пара даже ходила смотреть кольца, чтобы Борис знал, какое украшение нравится Ирине. Актриса также рассказывала, что они уже обсуждали свадьбу, которую планировали провести в 2027 году. Она мечтала о небольшой церемонии у моря или океана, желательно недалеко от замка.

Кудашова также не исключала, что после свадьбы будет жить за границей. Сначала среди вариантов пара рассматривала Польшу и Киев. При этом Ирина подчеркивала, что хочет оставаться поближе к родным, которые сейчас живут в Польше.

До знакомства с Борисом актриса уже была помолвлена.

Кудашова рассказала OBOZ.UA в октябре 2025 года о разрыве с бывшим бойфрендом, который был старше ее на десять лет. Тогда актриса объясняла, что они поняли: слишком разные, поэтому решили не тратить время друг друга.

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