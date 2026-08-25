США готовятся к крупнейшей в истории отмене виз: она коснется до 200 тыс. иностранцев

Госдепартамент США готовится отозвать деловые и туристические визы B1 и B2 у иностранцев, которые подали или подают заявления о предоставлении убежища в стране. Потенциально речь идет о 200 тысячах человек.

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Такое решение может стать крупнейшей одновременной аннулированием американских виз в истории. Об этом сообщает издание Associated Press.

Что известно о предстоящей отмене

Государственный департамент планирует отозвать визы B1/B2, выданные в 2016–2026 годах, если их обладатели обращались за убежищем в США. Процедура будет проводиться в координации с Министерством внутренней безопасности США.

Представитель Госдепартамента Томми Пигготт подтвердил, что ведомства работают над выявлением таких людей. Речь идет об иностранцах, которые въехали в США в качестве краткосрочных посетителей, а впоследствии подали заявления на предоставление убежища.

"Убежище не должно быть лазейкой для обхода иммиграционного законодательства", — заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

В то же время окончательного числа людей, чьи визы будут отозваны, пока нет. В Госдепартаменте подчеркивают, что процесс будет длительным, и количество аннулированных виз будет меняться по мере проведения проверок.

Означает ли это немедленную депортацию

Само по себе отзыв виз B1/B2 не будет означать автоматической депортации. Люди, чьи заявления о предоставлении убежища уже находятся на рассмотрении, могут сохранить возможность пребывания в США в рамках соответствующих иммиграционных процедур, но утратят статус деловых или туристических посетителей.

В то же время масштабная кампания может вызвать юридические оспаривания. Решение ещё не является окончательным, и администрация может изменить его до официального объявления.

США ужесточают контроль за визами

Предстоящая кампания является частью более широкой иммиграционной политики администрации Дональда Трампа. За последние 18 месяцев Госдепартамент уже отозвал около 175 тысяч виз у людей, которых обвиняли или признавали виновными в различных правонарушениях, а также в некоторых случаях из-за публичных высказываний о политике США.

Кроме того, администрация ужесточает проверки соискателей виз, в частности требует больше информации об их активности в социальных сетях и вводит дополнительные финансовые гарантии для граждан отдельных стран.

Нынешняя инициатива касается именно владельцев виз B1/B2. При подаче заявления на такие визы заявители должны подтвердить, что планируют покинуть США по окончании разрешённого пребывания и не намерены использовать туристическую или деловую визу для постоянного проживания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США приостанавливают оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию, Иран и Сомали, в связи с пересмотром процедур проверки заявителей. В Госдепартаменте заявляют, что такая мера призвана предотвратить въезд лиц, которые могут стать "бременем для общества".

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