35 лет в своей стране мы отстаиваем право быть украинцами. С первого дня нашей независимости нам приходится всему миру и самим себе доказывать, что у нас есть право на существование, право на собственное государство, право на собственное достоинство, право не быть расстрелянными, разбомбленными, замученными голодом, право не быть русифицированными и не считать себя неполноценными.

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Можливо, в історії і були нації, що боролись за власне виживання довше за нас, але ми, здається, єдині у ХХІ столітті, хто у власній державі вимушений доводити зовнішнім ворогам і внутрішнім негідникам, що ми хочемо бути українцями і готові за це битися вогнем і мечем.

Те, що Україна вже 35 років тримається, незважаючи на московські і не лише московські плани нашого демонтажу, незважаючи на важку кровопролитну війну на виживання, незважаючи на самовбивчу корупцію і капітулянтство, – є справжнім дивом. Логікою ви не поясните, чому і як ми досі тримаємось, бо по всіх параметрах ми давно вже мали впасти. Але у Бога на нас інші плани, можливо, молитви і мрії мільйонів українців, що мріяли про свою країну, де ми будемо господарями, а не кріпаками і холопами, нарешті реалізуються.

Свободу не дають, її беруть зброєю в бою. Ми мали прийти до цієї війни, бо мали виборювати право бути українцями. Давайте чесно: справжніми авторами нашої незалежності є наші військові, що, вгризаючись у рідну землю, не віддають її ворогу. Поети, літератори, письменники, політики і лідери думок оспівували уявну, якусь метафізичну Україну. А оцю пошматовану, реально існуючу Україну прямо зараз омивають кровʼю її захисники зі Збройних сил. Без чоловіків і жінок, що тримають зброю, у нас не було би ніякої України, а враховуючи російські плани на знищення українськості як такої, у нас не було би і українців.

З 35-ю річницею нашої Незалежності! Тримаємо оборону, відповідаємо вогнем, рятуємо життя!