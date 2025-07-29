Экс-чемпион и фанат Путина заявил, что 'нашел бы способ побить Усика'

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший выразил уверенность в том, что в своей лучшей форме победил бы украинца Александра Усика (24-0, 15 КО). Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях отметил, что никогда бы не сдался в поединке против нашего соотечественника и нашел бы ключ к успеху.

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Такое мнение Джонс выразил в интервью DAZN, информирует портал Boxing News Online. Кроме того, американец, который является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и имеет российский паспорт, добавил, что Усик несомненно входит в число величайший боксеров в истории.

"Я бы нашел способ побить Усика. Таков уж я был. Я просто не мог никому проиграть, когда был на пике. Я знаю, что именно мне нужно было бы сделать, как бы я вел бой, но я не буду это раскрывать, потому что это задача его соперников. Не собираюсь делать это за них. Я считаю его великим. Он смог зачистить две весовые категории. И, кстати, его до сих пор никто не победил. Он непобежденный", – сказал Джонс.

Напомним, 20 июля украинец нокаутировал британца Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

Кроме того, был назван истинный гонорар Александра за бой с Даниелем. Наш соотечественник пока отказался вернуться в Украину.

Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне. В свою очередь, Дерек Чисора вызвался подраться с украинцем в нашей стране.

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