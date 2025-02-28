Зеленский и Трамп начали переговоры в Вашингтоне (обновляется)

В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме он встретился с главой государства Дональдом Трампом, а ранее пообщался с американскими сенаторами.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Это первая встреча лидеров США и Украины после того, как Трамп победил на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

Трамп встретил украинского президента сразу из автомобиля, на котором тот прибыл. При этом у Белого дома собрались представители украинской диаспоры в США.

Трамп пообещал, что США и Украина подпишут соглашение по поводу минералов сегодня. Также, по его словам, стороны "достаточно близки" к достижению соглашения по урегулированию в Украине.

"Я понимаю, что готова сделать Европа. Я хочу спросить Трампа, что готовы сделать США", — заявил Зеленский.

Официальная церемония встречи украинского и американского лидеров начнется в лобби западного крыла Белого дома. Сами переговоры состоятся в Овальном кабинете, где обсудят поддержку Киева и переговоры между США и Россией по Украине. Сегодня должно состояться подписание двустороннего соглашения о добыче украинских редкоземельных металлов и других полезных ископаемых.

В рамках этой поездки украинский лидер также проведет еще ряд встреч – с американскими чиновниками и украинской общиной. Так, перед визитом в Трамп Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне.

"Продолжение военной помощи нашему государству и соответствующие законодательные инициативы, встреча с Президентом Трампом, усилия по достижению справедливого и крепкого мира, наше видение окончания войны и важность надежных гарантий безопасности стали главными темами наших переговоров", - отметил украинский лидер.

По его словам, Украина гордится, что имеет таких стратегических партнеров и друзей, как США. Он поблагодарил за неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины на протяжении всех трех лет полномасштабной российской агрессии.

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Как сообщал OBOZ.UA, после того, как Дональд Трамп "забыл", что назвал президента Украины "диктатором", он заявил, что очень уважает Владимира Зеленского. Американский лидер ожидал "прекрасную встречу" с украинским коллегой 28 февраля.

Ранее Зеленский рассказал, чего ожидает от переговоров с Трампом, которые состоятся в Белом доме. По его словам, важнейшим для Украины является то, чтобы помощь со стороны Вашингтона не была остановлена.

Сам Трамп, подтвердивший визит Зеленского в Вашингтон, отметил, что хочет вернуть все деньги, которые США предоставили Украине с начала полномасштабного вторжения.

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