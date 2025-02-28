'Я не играю в карты, я очень серьезный': полный текст спора между Венсом, Трампом и Зеленским. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля заявил, что тот якобы "оскорбил" Америку. Украинский лидер, как отмечают в окружении Трампа, "досрочно" покинул Белый дом.

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Очевидно, это произошло потому, что Зеленский, Трамп и американский вице-президент Джей Ди Вэнс спорили на повышенных тонах относительно войны в Украине. Причем, это происходило при телекамерах.

Начался спор после предложения Вэнса "дать шанс дипломатии Трампа урегулировать" войну. Украинский лидер ответил, что дипломатия из РФ началась еще в 2014 году – и не сработала. Когда американский президент заметил, что его "тогда еще не было", украинский лидер попытался объяснить, как это происходило.

"Путин оккупировал большую часть Украины, Крым. Это было с 2014 года. Были президенты Обама, Трамп, Байден, теперь снова президент Трамп. Пусть его бог благословит и даст ему возможность остановить войну, но с 2014 года (Путина) никто не остановил. им соглашение в 2019 году. Но после этого он нарушил перемирие. – спросил Владимир Зеленский.

Вэнс ответил, что он говорит о дипломатии, которая может "завершить разрушение вашей страны". Он отметил, что у Украины вроде бы есть проблемы, поскольку не хватает военных на поле боя.

Зеленский предложил американцу приехать и посмотреть лично, хватает ли людей.

"Вы не согласны, что у вас проблемы с мобилизацией? Вы думаете, что это уважительно – приезжать в офис президента США и атаковать администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?" – спросил Венс.

Зеленский ответил, что "во время войны все испытывают проблемы, они есть даже у вас, но вы их сейчас не чувствуете".

Трамп сказал: "Нет, нет, нет. Не говорите нам, что мы чувствуем. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы чувствуем. Вы не вправе диктовать, запомните это", – сказал Трамп.

"Я не диктую", – ответил Зеленский, объяснив, что Соединенные Штаты "испытают влияние" войны на себе.

Трамп сказал, что Зеленский "не в хорошем положении" и "нет карт", а с Соединенными Штатами у него "будут карты".

"Я не играть в карты прибыл. Я президент в войне", – ответил украинский президент.

"Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете, пренебрежительно к стране, к этой стране", - отметил Трамп.

"Я испытываю уважение к вашей стране", – сказал Зеленский.

В спор вмешался Джей Ди Вэнс с вопросом: "Вы говорили слово "спасибо"? "Много раз", - ответил Зеленский.

Джей Ди Вэнс упомянул о визите Владимира Зеленского на завод в Пенсильвании во время избирательной кампании в США, якобы в поддержку "оппозиции".

"Пожалуйста, если вы считаете, что вы будете очень громко говорить о войне…", – сказал Зеленский, обратив внимание на повышенный тон Джей Ди Венса.

Трамп перебил Зеленского: "Он не говорит громко. У вашей страны большие проблемы". Президент Украины попытался задать вопрос, но Трамп сказал, что "вам не позволено говорить".

"Вы говорите нам: я не хочу перемирия, я не хочу перемирия. Я хочу это, я хочу это. Слушайте, если вы хотите пермирье прямо сейчас, я говорю: берите", – заявил Трамп.

Президент Зеленский поинтересовался, есть ли гарантии для Украины? Президент Трамп не ответил на этот вопрос.

По словам Трампа, если бы не американское вооружение, "эта война закончилась бы через две недели". Зеленский напомнил, что Украина это уже "слышала это от Путина - за три дня, за две недели".

"Будет очень трудно заключать соглашения таким образом", - отметил Трамп, а Вэнс снова предложил Зеленскому "скажите спасибо".

Зеленский снова сказал, что Украина и он благодарны.

"У вас нет карт. У вас люди умирают, заканчиваются солдаты", – сказал Трамп.

"Я знаю, пожалуйста, господин президент", – ответил Зеленский.

"А теперь вы говорите: "я не хочу прекращения огня, я не хочу прекращения огня". Если у вас будет прекращение огня, вы должны принять это, чтобы пули перестали летать, а ваши люди перестали умирать", – сказал Трамп.

Когда Зеленский повторил, что "мы хотим остановить войну", Трамп сказал: "но вы говорите, что не хотите прекращения огня".

"Я говорил вам, что нам нужны гарантии", – объяснил украинский лидер.

Но Трамп отметил, что "прекращение огня будет быстрее соглашений".

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"Так было не со мной. Так было с тем парнем по имени Байден, который не слишком умный человек", – ответил Трамп.

"Вы должны быть благодарны. Потому что я должен сказать вам: у вас нет карт. С нами у вас есть карты. Но без нас у вас никаких карт. Так будет очень трудно заключить соглашение. Потому что отношение должно измениться", – добавил он.

В это время прозвучал вопрос от произошедшего массмедиа, если Россия нарушит прекращение огня.

"А если бомба упадет вам на голову прямо сейчас? Что если они ее нарушат? Я не знаю, они нарушили бы ее при Байдене, потому что Байдена они не уважали, они не уважали Обаму. Они уважали меня. Путин прошел через многое со мной. Мы прошли через многое и это не закончилось войной", – ответил Трамп.

Он напомнил журналистам о скандале с Хантером Байденом и о якобы украденном ноубтуке.

"Все, что я могу сказать: он мог нарушить соглашения с Обамой, Бушем, с Байденом. Возможно, я не знаю. Но он не нарушал соглашения со мной. Путин хочет сделку. Но проблема в том, что я дал вам (указывает в сторону Зеленского) возможность быть крутым парнем. Но вряд ли вы будете. соглашение, или вы вне игры. А если вы вне игры – я думаю, вы почувствуете, это будет не очень приятно. Но у вас нет карт.

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