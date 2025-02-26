'Это будет очень большое соглашение': Трамп подтвердил визит Зеленского в США в пятницу. Видео

В среду, 26 февраля, президент США Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Он состоится уже в эту пятницу.

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Об этом американский лидер заявил на заседании своего кабинета министров. Трамп отметил, что он хочет вернуть все деньги, которые США предоставили Украине с начала полномасштабного вторжения.

"Это будет очень большое соглашение по редкоземельным металлам и другим вещам. Все уже согласовано. Мы удовлетворены этим. Мы также заключим соглашение с Россией и Украиной о прекращении убийств людей", – добавил Трамп.

По словам американского лидера, доступ к украинским недрам важен для расширения энергетического производства и развития ключевых промышленных отраслей Америки. Кроме того, он подчеркнул, что не намерен давать слишком много гарантий безопасности Украине.

"Мы попросим Европу сделать это, но мы сделаем все возможное, чтобы все прошло хорошо. Мы будем действительно сотрудничать с Украиной, нам очень нужны редкоземельные элементы", – отметил президент США.

Украина и США завершили переговоры о редкоземельных металлах

О завершении переговоров по соглашению в эфире телемарафона 26 февраля сообщил глава украинского правительства Денис Шмигаль. В то же время, медиа опубликовали возможный текст будущего соглашения.

В документе, как и сообщал Шмигаль, содержатся упоминания о гарантиях безопасности для Украины, а также условиях долгосрочного мира. "По данным источников, потенциально возможно внесение точечных изменений (в том числе смена подписантов), но основные положения уже согласованы", – сообщают медиа.

Исходя из опубликованного текста, юридическое обязательство Украины – начать переговоры с США о более детальном документе, регулирующем деятельность "Инвестиционного фонда восстановления". Его должны создать Украина и США.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что между США и Украиной согласовано рамочное соглашение о природных ископаемых. При этом документ не содержит как положений о долге Украины – ни в 500 млрд долларов, ни на другую сумму – так и о полном переходе украинских ресурсов в собственность США. При этом в будущем будет разработан еще один документ, регулирующий деятельность "Инвестиционного фонда восстановления".

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам специалистов, общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине составляет 14,8 трлн долларов. В то же время к значительной части своих ископаемых у Украины сейчас нет доступа – из-за временной оккупации Россией территорий, на которых они расположены.

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