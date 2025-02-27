'Разве я это говорил?': Трамп забыл, что назвал Зеленского 'диктатором'. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "не может поверить", что назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского "диктатором". Он говорит, что не мог так сказать.

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Слова Трампа о "диктаторе" американскому лидеру напомнил журналист британского вещателя BBC. Это произошло в Белом доме, во время встречи президента США с премьер-министром Британии Киром Стармером.

В частности, журналист спросил господина Трампа, до сих пор ли он считает Владимира Зеленского диктатором.

"Говорил ли я это? Я не могу поверить, что мог бы так сказать", – сказал президент США.

Однако Трамп признал, что его отношения с президентом Украины "возможно, стали несколько напряженными" в последние дни, хотя до этого "были хорошими".

Как сообщал OBOZ.UA, прямо Трамп назвал украинского президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов" один раз. Это американец сделал в собственной соцсети Truth Social. Причем Трамп подчеркнул, что якобы у украинского лидера "очень низкий рейтинг в украинских опросах", и "единственное, что у него хорошо получается – это играть на Байдене, как на скрипке".

Опосредованно американец намекал на "диктаторство" господина Зеленского неоднократно. В частности, он несколько раз отметил, что у украинского президента якобы "рейтинг в 4%", и что украинцам крайне необходимо провести выборы.

В то же время, Трамп отказался называть Владимира Путина диктатором. Во время разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном американец подчеркнул, что "не использует эти слова необдуманно".

Сегодня, выступая в Овальном кабинете вместе с господином Стармером, Трамп напомнил о предстоящем визите Зеленского и подчеркнул, что Америке нужны редкоземельные минералы.

Президент Зеленский встретится со мной в пятницу утром. Мы на самом деле подпишем очень важное соглашение для обеих сторон, потому что оно откроет нам доступ к этой стране для работы там", – отметил он.

Американец назвал соглашение "страховкой", после подписания которой он готов обсуждать размещение в Украине военного миротворческого контингента

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