"Разве я это говорил?": Трамп забыл, что назвал Зеленского "диктатором". Видео
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "не может поверить", что назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского "диктатором". Он говорит, что не мог так сказать.
Слова Трампа о "диктаторе" американскому лидеру напомнил журналист британского вещателя BBC. Это произошло в Белом доме, во время встречи президента США с премьер-министром Британии Киром Стармером.
В частности, журналист спросил господина Трампа, до сих пор ли он считает Владимира Зеленского диктатором.
"Говорил ли я это? Я не могу поверить, что мог бы так сказать", – сказал президент США.
Однако Трамп признал, что его отношения с президентом Украины "возможно, стали несколько напряженными" в последние дни, хотя до этого "были хорошими".
Как сообщал OBOZ.UA, прямо Трамп назвал украинского президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов" один раз. Это американец сделал в собственной соцсети Truth Social. Причем Трамп подчеркнул, что якобы у украинского лидера "очень низкий рейтинг в украинских опросах", и "единственное, что у него хорошо получается – это играть на Байдене, как на скрипке".
Опосредованно американец намекал на "диктаторство" господина Зеленского неоднократно. В частности, он несколько раз отметил, что у украинского президента якобы "рейтинг в 4%", и что украинцам крайне необходимо провести выборы.
В то же время, Трамп отказался называть Владимира Путина диктатором. Во время разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном американец подчеркнул, что "не использует эти слова необдуманно".
Сегодня, выступая в Овальном кабинете вместе с господином Стармером, Трамп напомнил о предстоящем визите Зеленского и подчеркнул, что Америке нужны редкоземельные минералы.
Президент Зеленский встретится со мной в пятницу утром. Мы на самом деле подпишем очень важное соглашение для обеих сторон, потому что оно откроет нам доступ к этой стране для работы там", – отметил он.
Американец назвал соглашение "страховкой", после подписания которой он готов обсуждать размещение в Украине военного миротворческого контингента
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