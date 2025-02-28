Встретится не только с Трампом: появились детали визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля посетит с официальным визитом Соединенные Штаты Америки и встретится с лидером страны Дональдом Трампом. Накануне он сказал, что планирует спросить коллегу о том, прекратится ли поддержка Киева со стороны Вашингтона и на что могут рассчитывать украинцы, а также о переговорах США и РФ относительно Украины.

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В то же время известно, что в рамках этой поездки украинский лидер также проведет еще ряд встреч – с американскими чиновниками и украинской общиной. OBOZ.UA публикует график мероприятий, в которых примет участие президент.

По данным наших источников, перед посещением Белого дома Зеленский пообщается с сенаторами США (в отеле без присутствия СМИ).

Официальная церемония встречи украинского и американского лидеров состоится около 17:00 по Киеву (10:45 по местному времени) в лобби Западного крыла Белого дома. Тогда же планируется роспись в Книге почетных гостей (комната Рузвельта).

В начале встречи предполагаются краткие заявления президентов Украины и США для СМИ. В дальнейшем они проведут переговоры в Овальном кабинете.

После совместного ланча Зеленский и Трамп в Восточном крыле Белого дома примут участие в церемонии подписания двустороннего соглашения по установлению правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

Далее состоится встреча лидеров с представителями СМИ (около 19:00 по Киеву): президенты США и Украины сделают свои заявления и ответят на вопросы журналистов.

Затем Владимир Зеленский выступит в Институте Хадсона (22:00-23:00 по Киеву, общение в формате "вопрос-ответ"). В заключение президент посетит Украинский дом и встретится с представителями украинской общины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп выдал, якобы "не может поверить", что назвал Владимира Зеленского "диктатором". Американский лидер утверждает, что "не мог так сказать".

После громких заявлений Трамп начал заверять, что очень уважает президента Украины и ожидает "прекрасную встречу" с ним в пятницу, 28 февраля.

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