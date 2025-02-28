'Дорогие украинцы, вы не одни': кто из мировых лидеров поддержал Зеленского после событий в Белом доме

Премьер-министр Польши Дональд Туск первым отреагировал на события в Белом доме 28 февраля, где прошла напряженная встреча украинского и американского президентов. Он выразил поддержку Владимиру Зеленскому и украинцам.

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"Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни", – написал Туск в Х.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже прокомментировал встречу Зеленского с Трампом. "Россия – агрессор, Украина – жертва агрессии", – заявил он.

Заместитель руководителя партии нового канцлера Германии Иоганн Вадефул заверил, что свободная Европа не предаст Украину. "Кадры из Белого дома шокируют. Как можно так ударить в спину президенту, в страну которого происходит вторжение?" – написал политик.

Сенатор США от Калифорнии Адам Шифф заявил, что сегодня в Овальном кабинете встречались герой и трус. "А когда встреча завершится, герой вернется домой, в Украину", – отмечал он.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс "выполняют грязную работу Путина". "Демократы в Сенате никогда не прекратят борьбу за свободу и демократию", – заверил сенатор.

В Испании тоже отреагировали на встречу в Белом доме. "Украина, Испания с тобой", – написал премьер-министр страны Педро Санчес.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне России в российско-украинской войне. "Это катастрофическая ошибка для национальной безопасности Америки. И давайте будем откровенными: Трамп и Вэнс теперь лично отвечают за эту политику. Это не мнение большинства американцев, независимо от политической партии", – подчеркнул он.

Президент Молдовы Мая Санду тоже выразила поддержку Украине. "Истина простая. Россия напала на Украину. Россия – агрессор. Украина защищает свою и нашу свободу. Мы с Украиной", – написала она.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме он встретился с главой государства Дональдом Трампом, а ранее пообщался с американскими сенаторами.

Зеленский вступил в публичную перепалку с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, в которую вмешался Дональд Трамп. Это произошло во время общения лидеров Украины и США с журналистами в лобби западного крыла Белого дома.

Также президент Владимир Зеленский высказался о гарантиях безопасности для Украины. Он подчеркнул, что наша страна не согласится на прекращение огня без гарантий. Кроме того, глава государства четко очертил, кто должен присутствовать на переговорах по завершению войны. Это война России против Украины, а не война между США и Россией, подчеркнул Зеленский.

После этого Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось.

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