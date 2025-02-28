'Он может вернуться, когда будет готов к миру': Трамп об итогах переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским и спора с ним заявил, что украинский президент "оскорбил" Соединенные Штаты и "не готов к миру".

Видео дня

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Socia. Он назвал встречу с Зеленским в Белом доме "очень содержательной".

"Сегодня у нас была очень содержательная встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, что никогда нельзя было понять без разговора под таким напряжением и давлением. Удивительно, что выплывает в последствии эмоции, и я установил, что президент Зеленский не готов к миру, если к нему привлечена Америка, потому что он чувствует, что наше привлечение дает ему большое преимущество в переговорах", – написал американский президент.

Однако Трампу не нужно преимущество Украины на переговорах о мире. Об этом он прямо и цинично заявил в своем посте. При этом американский президент говорит, что ему нужен просто мир.

"Мне не нужно преимущество, я хочу мира", – написал он.

Трамп обвинил Зеленского в том, что он якобы оскорбил Соединенные Штаты, при этом не объяснив, чем именно.

"Он оскорбил Соединенные Штаты Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", – подытожил Трамп.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме он встретился с главой государства Дональдом Трампом, а ранее пообщался с американскими сенаторами.

Также планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Со стороны Украины ее должны были подписать министр иностранных дел Андрей Сибига и первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме произошел спор между лидером Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Венсом о войне России против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!