Зеленский рассказал, кто должен присутствовать на переговорах по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, какие страны должны участвовать в переговорах касательно завершения войны. Это Украина и Россия, так как последняя ведет войну против нашего государства.

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Об этом Зеленский сказал в пятницу, 28 февраля, после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что это не война между США и Россией, а война России против Украины, поэтому именно эти стороны должны сесть за стол переговоров.

Уже потом к ним могут присоединиться Соединенные Штаты и Европа.

"США как наш самый большой партнер могут присоединиться, Европа там должна быть. Это очень важно. Европа понимает, что мы – линия обороны для них", – сказал гарант.

Зеленский подчеркнул, что никто не хочет остановить войну так, как этого хотят украинцы. Однако любые переговоры должны проходить на встрече между РФ и Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме он встретился с главой государства Дональдом Трампом, а ранее пообщался с американскими сенаторами.

Зеленский вступил в публичную ссору с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, в которую вмешался Дональд Трамп. Это произошло во время общения лидеров Украины и США с журналистами в лобби западного крыла Белого дома.

Также президент Владимир Зеленский высказался о гарантиях безопасности для Украины. Он подчеркнул, что наша страна не согласится на прекращение огня без гарантий.

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