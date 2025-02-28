Украина не пойдет на прекращение огня без гарантий безопасности, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский высказался о гарантиях безопасности для Украины. Он подчеркнул, что наша страна не согласится на прекращение огня без гарантий.

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Об этом он сказал на встрече с американским лидером Дональдом Трампом по приезде в Белый дом. В это время лидеры отвечали на вопросы журналистов в лобби западного крыла Белого дома.

По словам украинского лидера, российский диктатор Владимир Путин не соблюдает договоренности, ведь уже нарушал режим прекращения огня. Потому Украина не пойдет на это.

"Путин 25 раз нарушал режим прекращения огня. Поэтому мы не пойдем на прекращение огня без гарантий безопасности. Документа недостаточно. Нужна сильная армия. Российские солдаты боятся наших, но если у нас будут пустые склады, нам нечем будет защищаться", — сказал Зеленский.

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