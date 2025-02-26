'По пути к миру нужна сила': Зеленский озвучил ожидания от переговоров с Трампом в США 28 февраля. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что продолжается подготовка к переговорам с главой Белого дома Дональдом Трампом, и подтвердил свой визит в США в пятницу, 28 февраля. Самое важное для Украины, чтобы помощь со стороны Вашингтона не была остановлена.

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Во время обращения к украинцам и миру в конце 1099 дня войны с Россией глава государства сказал, что для пути к миру в Украине нужна сила. Ранее Трамп объявил о визите 28 февраля Зеленского для подписания соглашения о полезных ископаемых.

"Сегодня было много международной работы. Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности – это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов. Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру", – сказал Зеленский.

Также президент рассказал, что провел Ставку и заслушал доклады по ситуации на фронте и производству дронов.

"Конечно, анализируем, какие объемы поддержки идут от каждого из партнеров: Америка, Европа, другие части мира. Что незаменимо, что можно заменить. Мы работаем так, чтобы украинские позиции были защищены в любом случае. И это одно из ключевых условий для необходимой нам дипломатии – для правильной дипломатии, которая будет гарантировать Украине мир", – отметил он.

Также был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на разных направлениях передовой, в частности, по Курской операции.

"Я благодарен всем нашим воинам на Донетчине, которые отражают штурмы и контратакуют. Особо отмечу 33-й и 225-й штурмовые полки. И скоро седьмой месяц, когда наши ребята держат буферную зону на территории агрессора, в России, уже почти привыкли к Курской области. Наша "Восьмидесятка" – 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада – я благодарю всех вас, воины! Хорошие результаты на Курщине", – заявил глава государства.

Также Зеленский провел переговоры с премьер-министром Португалии и подчеркнул, что европейцы должны быть "частью всех дипломатических усилий по Европе".

"Этот вопрос не просто о том, что сейчас, это должно быть всегда именно такой практикой: Европа никогда не должна быть где-то позади – вторая или третьестепенная. Я поблагодарил Португалию за неизменную поддержку, и мы согласовали дальнейшие контакты", – проинформировал он.

Кроме того, президент подписал указы для награждения тех, кто защищает и защищал наше государство. В частности, глава государства посмертно отметил званием Героя Украины известного боевого медика Ирину Цыбух, погибшую в 2024 году на фронте.

"Помним абсолютно всех, кто боролся ради нашего государства, ради наших людей – ради самого права украинцев жить своей жизнью на своей земле. Это право украинцев не подлежит сомнению. Гарантии мира и безопасности. Суверенитет нашего государства. Территориальная целостность. Ради этого работаем. Спасибо всем партнерам, которые поддерживают. Благодарю всех наших людей, которые верят в Украину", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Он состоится уже 28 февраля. Американский президент отметил, что хочет вернуть все деньги, которые США предоставили Украине с начала полномасштабного вторжения.

Накануне Зеленский подтвердил, что между США и Украиной согласовано рамочное соглашение о природных ископаемых. При этом документ не содержит как положений о долге Украины – ни в 500 млрд долларов, ни на другую сумму – так и о полном переходе украинских ресурсов в собственность США.

В будущем будет разработан еще один документ, регулирующий деятельность "Инвестиционного фонда восстановления".

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