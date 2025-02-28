Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом, где встречался с американским лидером Дональдом Трампом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось.

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Как сообщило издание Reuters, лидеры стран провели напряженные переговоры в Белом доме. Они неоднократно конфликтовали, а Зеленский ушел раньше перед запланированной пресс-конференцией.

Первым из Белого дома вышел президент Зеленский и сел в автомобиль. После него уже выходит украинская делегация.

Ожидалось, что США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых, но оно не предусматривало явных гарантий безопасности США, необходимых Украине.

Белый Дом подтвердил отмену пресс-конференции президентов.

Трамп в своей соцсети Truth Socia назвал встречу с Зеленским в Белом доме "очень содержательной". Он также заявил, что украинский президент "оскорбил" Соединенные Штаты и "не готов к миру".

"Мы узнали много такого, что никогда нельзя было понять без разговора под таким напряжением и давлением. Удивительно, что следует из-за эмоции, и я установил, что президент Зеленский не готов к миру, если к нему привлечена Америка, потому что он чувствует, что наше привлечение дает ему большое преимущество в переговорах", — отметил президент США.

Представитель Белого Дома заявила, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс "защищают американский народ".

Министр финансов США Скотт Бессент придерживается схожей позиции. Он поблагодарил Трампа за то, что тот "отстаивает американский народ" и их "нацию" на мировой арене.

Сам Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку и этот визит. Отдельную благодарность он выразил Трампу, Конгрессу и американцам.

"Украине нужен справедливый и продолжительный мир, и мы работаем именно для этого", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Он пообщался с американскими сенаторами, а в Белом доме встречался с президентом Дональдом Трампом.

Во время беседы с журналистами между Зеленским, американским президентом и вице-президентом произошла словесная стычка по поводу войны в Украине и значимости США в этом вопросе.

В то же время мировые лидеры поддержали президента Украины после напряженных событий в Белом доме. Первым отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск, далее были президент Франции Эммануэль Макрон, глава испанского правительства, американские сенаторы и другие чиновники.

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