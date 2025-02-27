'Я очень уважаю Зеленского': Трамп анонсировал 'отличную встречу' с президентом Украины в пятницу

После того, как Дональд Трамп "забыл", что назвал президента Украины "диктатором", он заявил, что очень уважает Владимира Зеленского. Американский лидер ожидает "отличную встречу" с украинским коллегой (она состоится уже в пятницу, 28 февраля).

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С соответствующими комментариями глава Соединенных Штатов выступил 27 февраля на совместной с британским премьером Киром Стармером пресс-конференции. Она транслировалась онлайн.

"У меня очень большое уважение к Зеленскому. Думаю, что завтра утром нас ждет отличная встреча... Мы поладим очень хорошо", – сказал Трамп.

Он добавил, что переговоры начнутся в 11:00 по Вашингтону (18:00 по Киеву).

"Мы дали им [украинцам] много техники и много денег, но они бились очень храбро, как не посмотри. Они действительно воевали. Кто-то должен пользоваться этой техникой – и они были очень смелыми в этом", – отметил президент США.

Добавим: эти заявления Трамп сделал после вопроса журналистов, будет ли он извиняться за то, что называл Зеленского "диктатором".

Как писал OBOZ.UA:

– 26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина и США находятся на завершающем этапе согласования сделки о полезных ископаемых.

– Предварительно, Владимир Зеленский подпишет это соглашение 28 февраля в Вашингтоне. Он отметил, что в рамочном соглашении нет положений о долге Украины – ни 500 млрд долларов, ни другой суммы. Также нет пунктов о полном переходе украинских ресурсов в собственность Соединенных Штатов.

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