"У нас очень честное соглашение": Трамп заявил о больших обязательствах США в договоре о полезных ископаемых из Украины

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне прокомментировал соглашение о полезных ископаемых. Трамп назвал "очень честной" сделку, которую планируют заключить уже сегодня. Также он не опроверг данные о том, что Штаты тоже будут вкладывать средства в созданный в результате соглашения инвестфонд.

Видео дня

"У нас очень честное соглашение с Украиной. Это большое обязательство со стороны США", – заявил Трамп во время выхода к прессе в начале встречи с Зеленским. Президент Украины в ответ выразил надежду, что соглашение "станет шагом вперед для Украины".

Трамп также уточнил, что США собираются использовать редкоземельные металлы "для всего, что делают, включая ИИ и вооружения". "Мы с нетерпением ждем возможности начать копать, копать, копать и работать, чтобы получить часть редкоземельных металлов", – заявил Трамп, так и не уточнив, какие именно обязательства берут на себя США.

Трамп не стал отрицать, что США также будут вкладывать средства в будущий фонд, однако не уточнил, о каких суммах или о каком соотношении с украинском вкладом идет речь. "Мы не знаем точно, сколько, потому что мы собираемся вкладывать деньги в фонд, который мы получим от ископаемых. Мы будем брать и делить с точки зрения дохода. Так что от продажи и от использования земли будет заработано много денег", – сказал он.

Президент США отметил, что именно во время сегодняшней встречи и будет подписано соглашение о полезных ископаемых. В то же время, как стало известно ранее, подписывать документ будут не сами главы государств, а представители правительств.

Со стороны Украины это глава МИД Андрей Сибига и министр экономики Юлия Свириденко. Со стороны США – министр финансов США Скотт Бессент.

Касательно обязательств США ранее 28 февраля делал заявление и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он объяснил, что нынешнее соглашение – это только рамка следующего документа. После заключения первого соглашения будет нарабатываться текст следующего, о создании инвестиционного фонда.

Именно в этом "соглашении о Фонде" и будут содержаться конкретные условия сотрудничества. Вклад США в сотрудничество Шмыгаль охарактеризовал как относящийся к сферам безопасности, финансов и экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам специалистов, общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине составляет 14,8 трлн долларов. В то же время к значительной части своих ископаемых у Украины сейчас нет доступа – из-за временной оккупации Россией территорий, на которых они расположены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!