'Спасибо за поддержку, спасибо за визит': Зеленский сделал первое заявление после встречи в Белом Доме

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он поблагодарил американского народа и Соединенных Штатов за поддержку.

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Зеленский прокомментировал свой визит в США 28 февраля после встречи с Дональдом Трампом в соцсети Х. Он был лаконичен и не вдавался в детали.

"Спасибо, Америко, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу", - написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "Украине нужен справедливый и продолжительный мир, и мы работаем именно для этого".

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