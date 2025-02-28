"Ручки уже были на столах": соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США провалилось в последний момент

Украина и США не подписали рамочное соглашение о полезных ископаемых. Церемония была запланирована на 20:00 по киевскому времени, но в результате пресс-конференцию отменили. Подписание соглашения сорвалось в последний момент.

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"Столы уже были там, ручки были на столах. Все было готово к подписанию сделки, за которой должна была последовать пресс-конференция", – сообщает издание Sky News.

Со стороны Украины подписи в документе должна была поставить министр экономики Юлия Свириденко в присутствии президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Однако после перепалки Зеленского и Трампа президент Украины досрочно покинул Белый дом. Предполагалось, что в будущем будет разработан еще один документ – регулирующий деятельность "Инвестиционного фонда восстановления".

Перед подписанием соглашения Трамп заявлял, что США собираются использовать редкоземельные металлы "для всего, что делают, включая ИИ и вооружения". Он также назвал сделку "очень честной" и добавил, что со стороны США ожидаются "большие обязательства".

"Мы с нетерпением ждем возможности начать копать, копать, копать и работать, чтобы получить часть редкоземельных металлов", – заявил Трамп, так и не уточнив, какие именно обязательства возьмут на себя США.

Ранее Зеленский во время общения со СМИ уточнял, что документ не содержит как положений о долге Украины (ни на 500 млрд долларов, ни на какую-либо другую сумму), так и о полном переходе украинских ресурсов в собственность США. По его словам, новый вариант соглашения "очень неплохо оценивают" члены украинского правительства, а потому сделка имеет шансы стать успешной.

Важным аспектом соглашения, как подчеркивал Зеленский, должно было стать то, что Украина и США будут работать в его рамках в качестве партнеров. Т.е. будущий фонд будет "украинско-американским". "Все-таки это наши ресурсы, мы готовы говорить о партнерстве. Важно, что там "партнеры" и фонд этот – "украинско-американский", а не "американский", – отмечал он.

Согласно появившемуся ранее в СМИ тексте соглашения, в документе содержались упоминания о гарантиях безопасности для Украины, а также условиях долгосрочного мира. В целом же, исходя из опубликованного текста, главное юридическое обязательство Украины состояло в том, чтобы начать переговоры с США о более детальном документе, регулирующем деятельность "Инвестиционного фонда восстановления".

В свою очередь, Кабмин Украины уже принял решение о создании Инвестиционного фонда восстановления. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это соглашение должно было иметь 6 ключевых позиций:

Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет являться общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран.

Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.

Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

США будут вносить взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.

Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.

В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса, то есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Франция ведет переговоры с Украиной о добыче ее полезных ископаемых – для использования их для нужд собственной оборонной промышленности. При этом страна не рассматривает добычу недр как форму возврата Украиной полученной помощи для противостояния России.

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