В МИД Китая опровергли информацию о поставках России товаров военного назначения

Официальный Пекин настаивает на том, что якобы не передает оружие российской оккупационной армии для войны против Украины. В Министерстве иностранных дел КНР отрицают информацию, озвученную главой Службы внешней разведки Украины Олегом Иващенко.

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Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин. 27 мая на брифинге она отреагировала на заявления главы СВР о том, что Китай обеспечивает важными компонентами 20 заводов ВПК России.

Мол, Пекин остается нейтральным, цинично заявила представительница китайской дипломатии.

"Позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой. Мы стремимся достичь прекращения огня и способствовать мирным переговорам. Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной стороне конфликта и строго контролирует товары двойного назначения. Украина это хорошо понимает. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", – сказала она.

Напомним: Олег Иващенко сообщил, что россияне получают от китайских партнеров станки, спецхимию, электронику, порох и другие товары. Разведчики имеют доказательства этого, и они касаются 20 заводов противника.

"В 2024-2025 годах зафиксировано не менее пяти фактов авиационного сотрудничества с КНР – это оборудование, запчасти, документация. Шесть случаев – крупные поставки спецхимии. На начало 2025 года 80% критической электроники для российских дронов – китайского происхождения. При этом есть подмены, обман в названиях, есть фирмы-прокладки, через которые идет все необходимое для производства микроэлектроники", – отметил глава СВР.

Ранее Китай отрицал участие своих военных в войне на стороне РФ, но в апреле 2025 года стало известно о захвате в плен двух военных из КНР с соответствующими документами. Они воевали на Донетчине.

Как писал OBOZ.UA, 22 апреля украинские спецслужбы предоставили Китаю доказательства того, что граждане КНР воюют на стороне российских оккупантов, а компании КНР привлечены к производству в РФ продукции военного назначения. Соответствующие доказательства были переданы послу Китайской Народной Республики Ма Шенкуню.

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