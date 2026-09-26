"Итоги Второй мировой войны ничему не научили?" Лавров с трибуны ООН завуалированно угрожал Германии. Видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 26 сентября, выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он традиционно отличился угрозами – в этот раз завуалированными – в адрес других стран, в частности Германии.

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Так, российский дипломат отреагировал на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который пообещал превратить Бундесвер в самую сильную армию Европы. Лавров увидел в этом попытки возвращения к нацистским нарративам.

"Понимают ли в Берлине, что означает это "вновь"? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили?" – сказал он с трибуны ООН.

Лавров также выдал, что среди стран-членов ЕС и НАТО видны "метастазы нацизма". В том числе это якобы наблюдается в Германии, что особенно настораживает, заявил глава МИД РФ.

Что на самом деле говорил Мерц

Ранее, на открытии IV конгресса Международного движения "русофилов", Лавров уже обвинял Мерца в попытке возвращения к нацистским нарративам.

"Помимо поддержки откровенно нацистского режима на Украине метастазы нацизма уже видны и в самой Европе, в том числе в Германии, это, конечно, очень серьезный звонок. И я уже не раз говорил о том, что когда канцлер Мерц (а он несколько раз это сказал), когда он заявляет о том, что Германия вновь должна стать главной военной силой в Европе, у меня огромный вопрос возникает. Он сам-то понимает, что он говорит, и исторические аналогии приходят на ум немедленно. Думаю, нужно делать все, чтобы не допустить катастроф прошлого", – заявил он тогда.

В StopFake отмечают, что фразы о "главной военной силе Европы", которая возмущает Лаврова, в выступлениях Мерца нет. Канцлер действительно несколько раз говорил, что одна из целей правительства Германии – это восстановление военной силы страны и совершенствование армии. В частности, об этом он заявлял 14 мая 2025 года, выступая в Бундестаге с программной речью.

Тогда канцлер сказал, что приоритетом его правительства является превращение вооруженных сил страны в самую сильную армию в Европе, которая поможет противостоять угрозе со стороны России.

"Укрепление Бундесвера – главный приоритет в нашей политике. В будущем федеральное правительство предоставит все финансовые ресурсы, необходимые, чтобы Бундесвер стал сильнейшей в отношении конвенционального оружия армией Европы. Это более чем уместно для крупнейшей по населению и экономически сильнейшей страны в Европе. Того же ждут от нас и наши друзья и партнеры. Более того, они прямо требуют этого", – говорил он.

Эту же мысль Мерц повторил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2026 года: "Бундесвер мы, я это часто говорил и повторяю здесь, как можно быстрее сделаем сильнейшей конвенциональной армией Европы – армией, которая выстоит, когда это потребуется".

Говоря о восстановлении роли Бундесвера сильнейшей армии в Европе, Мерц, очевидно, имеет в виду возвращение к тем показателям военной мощи, которые были во времена холодной войны, пишет StopFake. Тогда Германия с ее оборонным бюджетом в 6,167 млрд долларов была на первом месте в Западной Европе по численности армии. Сейчас же, согласно данным международного индекса военной силы Global Firepower, Германия занимает по этому показателю 12-е место в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль по-прежнему уверен в том, что достигнет всех целей полномасштабной войны против Украины. В то же время в Москве утверждают, что "готовы вернуться" к обсуждению условий мира на основании так называемых анкориджских договоренностей.

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