Украина передала Китаю доказательства участия китайских граждан в боевых действиях на стороне России – МИД
Украинские спецслужбы предоставили Китаю доказательства того, что граждане КНР воюют в Украине на стороне российских оккупантов, а компании КНР привлечены к производству в РФ продукции военного назначения. Соответствующие доказательства были переданы послу Китайской народной республики Ма Шенкуню.
Как сообщило Министерство иностранных дел Украины, доказательства передавал замглавы МИД Евгений Перебийнис. Это произошло 22 апреля в дипломатическом ведомстве страны, куда Ма Шенкунь был официально приглашен.
В ходе встречи с послом КНР Евгений Перебийнис подчеркнул, что факты участия граждан Китая в боевых действиях против Украины, а также привлечение компаний из КНР к производству в РФ продукции военного назначения "вызывают серьезную обеспокоенность и противоречат духу партнерских отношений" между Киевом и Пекином.
Соответственно Перебейнис призвал КНР "принять меры", чтобы прекратить поддержку России в ее войне против Украины, об отсутствии которой неоднократно заявляла китайская сторона.
Замглавы МИД также заверил посла, что Украина "ценит стратегическое партнерство с КНР и рассчитывает, что Китай будет удерживаться в дальнейшем от шагов, которые могли бы помешать двусторонним отношениям".
Напомним, что накануне президент Украины обещал, что украинская служба внешней разведки передаст Китаю информацию о поставках оружия России и граждан, работающих на оборонных заводах.
Как сообщал OBOZ.UA, в начале апреля бойцы Сил обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе армии РФ. Это произошло в Донецкой области. Украинская сторона располагает документами этих лиц, банковскими карточками и личными данными.
В МИД Украины сразу отреагировали на таких военнопленных и вызвали временного поверенного в делах Китая для объяснений.
В свою очередь, представитель Государственного департамента США Темми Брюс назвала "тревожной" новость об участии граждан Китая в войне против Украины. По ее словам, это еще одно доказательство того, что Китай поддерживает Россию не только на экономическом уровне.
По словам президента Зеленского, у Украины есть данные о по меньшей мере 155 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ.
Когда в МИД Китая уверяли, что Китай не направлял своих военнослужащих для участия в войне против Украины, ведомство также призвало граждан своей страны "избегать привлечения к боевым действиям".
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