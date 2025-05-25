Тайно финансируют военную машину РФ: Китай массово поставляет Кремлю спецхимию и станки

Китай поставляет спецхимию, станки, порох и электронику на военные заводы РФ, что позволяет России поддерживать производство оружия на высоком уровне. Зафиксировано не менее 20 таких предприятий, а 80 % электроники для российских дронов имеет китайское происхождение.

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Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ). Несмотря на официальные заявления о нейтралитете, Китай фактически обеспечивает российский военно-промышленный комплекс всем необходимым для ведения войны.

Как сообщил глава СВРУ Олег Иващенко, зафиксированы масштабные поставки из КНР станков, специальной химии, пороха и электронных компонентов на не менее 20 предприятий военного назначения в России. "Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения. Мы имеем подтвержденные данные по 20 российским заводам", – подчеркнул он.

Эти данные являются очередным свидетельством того, что российская армия поддерживается не только внутренним ресурсом, но и внешними поставками от стратегического партнера - КНР. Согласно данным СВРУ, в течение 2024-2025 годов было зафиксировано не менее пяти случаев авиационного сотрудничества между Китаем и Россией, включавших поставки оборудования, запчастей и технической документации.

Кроме этого, в шести случаях задокументированы крупные партии спецхимии, используемые в производстве вооружения. Еще более тревожным является тот факт, что 80 % критической электроники для российских беспилотников на начало 2025 года - китайского происхождения. Поставки осуществляются через сеть фирм-прокладок, с подменой названий товаров, что затрудняет выявление и блокирование таких транзакций.

Спецхимия, порох и высокоточное оборудование, которое Россия получает из Китая, используются не только в производстве боеприпасов, но и в изготовлении дронов-камикадзе, ракет, электроники для систем наведения, а также в модернизации советской авиации.

Иващенко подчеркнул, что такие поставки не являются единичными или "серыми" схемами малого масштаба - речь идет о системной и масштабной поддержке, которая позволяет России держать боевой потенциал на высоком уровне, несмотря на санкционное давление со стороны Запада.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, немецкий производитель компонентов для электроники Kontron поставлял России запрещенные технологии вопреки действующим в Европейском Союзе санкциям. Это еще раз подтверждает неспособность страны-агрессора самостоятельно обеспечить себя передовыми разработками и ее зависимость от Европы.

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