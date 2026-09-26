Китай в ООН дал понять, что не собирается менять свою позицию по поводу войны России против Украины

Руководство Китая видит лишь один возможный путь к миру в Украине. Это – так называемое "политическое урегулирование", то есть переговоры сторон. И Китай будет "продолжать играть свою конструктивную роль" в "поиске диалога и переговоров", оставаясь верным своим "неизменным принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела" других стран.

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Об этом 26 сентября, во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил заместитель главы КНР Хань Чжен. Он подчеркнул, что "мир хочет мира, а не войны".

Принципы Си Цзиньпина

Выступление Хань Чжена длилось довольно долго, однако представитель Китая пытался охватить все "горячие темы" современности (включая "искусственный суперинтеллект", о котором несколько ранее распинался американский президент), соответственно он затронул и войну в Украине.

Правда, представитель Китая не называл войну войной, а упоминал лишь о "конфликте".

"Что касается украинского конфликта, Си Цзиньпин ранее сформулировал четыре принципа, направленные на предотвращение эскалации и восстановление мира. Они остаются основными ориентирами для Китая в деле продолжения выполнения его конструктивной роли для достижения политического урегулирования конфликта", – сказал Хань Чжен, а затем перешел к обсуждению конфликта между Кубой и США.

Чуть ранее представитель Китая, упоминая события в секторе Газа и в Украине, заявил, что его страна в любом случае "однозначно осуждает односторонние военные действия", которые, по его словам, "нарушают Устав ООН". Соответственно, Хань Чжен призвал к "большей ответственности в собственной политике" со стороны основных мировых держав (не называя прямо США и страну-агрессора Россию).

Так или иначе, КНР стремится к сохранению нынешнего мирового порядка и международной системы, "в центре которой находится ООН", сказал он.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, Си Цзиньпин в 2024 году предложил четыре принципа урегулирования "конфликта в Украине", которые включают приоритет мира и стабильности, успокоение ситуации, воздержание от эскалации противостояния и создание условий для диалога.

Выступление Хань Чжэна в ООН прозвучало на фоне диалога Си Цзиньпина и действующего президента США Дональда Трампа. Напомним, что американский лидер лично встретил лидера КНР на военной базе Joint Base Andrews недалеко от Вашингтона.

Среди прочего Трамп и Си обсудили ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Также они поддержали проведение региональных встреч в ближайшие недели и договорились развивать "конструктивные и стабильные" отношения между США и Китаем.

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