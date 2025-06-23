Порошенко назвал три фактора, которые помогут усилить оборону Украины

Программа фортификационных сооружений, перенаправление налога на доходы физических лиц военным частям, перевод экономики на военные рельсы дадут возможность укрепить нашу оборону.

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Об этом в эфире программы "Политклуб" с Виталием Портниковым заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

"Инициатива первая – фортификации. Сейчас о фортификации все говорят: а как же так, что они не построены в Сумах? А как же так, что мы оказались без них на Покровском направлении?" – отметил Порошенко.

Он напомнил, что в 2023 году привез технику, купленную за собственные средства, чтобы начать строительство фортификаций в Покровске и в Сумах, и эти работы в конце концов были начаты, "но потеряли полтора года и поэтому теряем людей, теряем территории и теряем время".

Порошенко отметил, что также давно настаивает на том, чтобы передать напрямую бригадам средства налога на доходы физических лиц, которые платят военнослужащие.

"Сегодня они с удивлением увидели – у нас сотни миллиардов гривен, которые выделены из бюджета, не использованы, не закуплено оружие. Эти средства в дебиторской задолженности. Чего бы эти деньги, хотя бы часть из них, не отдали воинам, комбригам? Они бы себе за неделю все закупили", – сказал политик.

Он также с упреком отметил, что Украина до сих пор транзитирует 300 тысяч баррелей российской нефти в сутки через нефтепровод "Дружба", что очевидно выглядит странно в глазах партнеров по НАТО, которых Киев просит об усилении санкций.

"После начала израильско-иранской войны цены на нефть выросли. Были 60 – сейчас уже 74-75 долларов за баррель. Следовательно, Россия за год по этим ценам получит уже не 6,5, а 8 миллиардов 200 миллионов долларов для финансирования своей оборонной промышленности. Что может быть оправданием такого бездействия со стороны украинской власти?" – спросил Порошенко.

Он предлагает принять заявление и направить парламентскую делегацию в Конгресс США, чтобы "биться за американскую парламентскую поддержку".

Также он рекомендует перевести "нашу экономику на военные рельсы".

"Сейчас у нас стоит вопрос о выделении до конца года еще 500 миллиардов гривен, потому что деньги правительство и Офис президента заложили только на полгода. Вы думаете, что расходы по кешбэкам, по "Вовиным тысячам", по другому позволят защитить украинскую землю? Мы находимся в кризисе, и надо делать реальные шаги", – подчеркнул Порошенко.