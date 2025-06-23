Порошенко назвал три фактора, которые помогут усилить оборону Украины
Программа фортификационных сооружений, перенаправление налога на доходы физических лиц военным частям, перевод экономики на военные рельсы дадут возможность укрепить нашу оборону.
Об этом в эфире программы "Политклуб" с Виталием Портниковым заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.
"Инициатива первая – фортификации. Сейчас о фортификации все говорят: а как же так, что они не построены в Сумах? А как же так, что мы оказались без них на Покровском направлении?" – отметил Порошенко.
Он напомнил, что в 2023 году привез технику, купленную за собственные средства, чтобы начать строительство фортификаций в Покровске и в Сумах, и эти работы в конце концов были начаты, "но потеряли полтора года и поэтому теряем людей, теряем территории и теряем время".
Порошенко отметил, что также давно настаивает на том, чтобы передать напрямую бригадам средства налога на доходы физических лиц, которые платят военнослужащие.
"Сегодня они с удивлением увидели – у нас сотни миллиардов гривен, которые выделены из бюджета, не использованы, не закуплено оружие. Эти средства в дебиторской задолженности. Чего бы эти деньги, хотя бы часть из них, не отдали воинам, комбригам? Они бы себе за неделю все закупили", – сказал политик.
Он также с упреком отметил, что Украина до сих пор транзитирует 300 тысяч баррелей российской нефти в сутки через нефтепровод "Дружба", что очевидно выглядит странно в глазах партнеров по НАТО, которых Киев просит об усилении санкций.
"После начала израильско-иранской войны цены на нефть выросли. Были 60 – сейчас уже 74-75 долларов за баррель. Следовательно, Россия за год по этим ценам получит уже не 6,5, а 8 миллиардов 200 миллионов долларов для финансирования своей оборонной промышленности. Что может быть оправданием такого бездействия со стороны украинской власти?" – спросил Порошенко.
Он предлагает принять заявление и направить парламентскую делегацию в Конгресс США, чтобы "биться за американскую парламентскую поддержку".
Также он рекомендует перевести "нашу экономику на военные рельсы".
"Сейчас у нас стоит вопрос о выделении до конца года еще 500 миллиардов гривен, потому что деньги правительство и Офис президента заложили только на полгода. Вы думаете, что расходы по кешбэкам, по "Вовиным тысячам", по другому позволят защитить украинскую землю? Мы находимся в кризисе, и надо делать реальные шаги", – подчеркнул Порошенко.