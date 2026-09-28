Запланированное повышение НДС в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год связано с необходимостью профинансировать программу страхования бизнеса от военных рисков. Речь идет примерно об 1 млрд долларов, которые государство планирует направить в специальный фонд.

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Об этом заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий в эфире телемарафона. По его словам, соответствующее предложение уже содержится в проекте закона о государственном бюджете на 2027 год.

Поддержка бизнеса

Как пояснил глава Кабмина, власти поддерживают предпринимателей, в частности через программы льготного кредитования. Государство компенсирует разницу между льготной и рыночной ставками, а финансирование таких программ осуществляется как из государственных средств, так и за счет грантовой помощи международных партнеров.

Еще одним направлением поддержки Корецкий назвал страхование бизнеса от военных рисков. По его словам, благодаря этой программе предприятия смогут оперативнее получать компенсации за убытки, нанесенные ударами РФ.

Для реализации программы государство должно отдельно предусмотреть необходимые средства. По словам премьера, речь идет примерно об 1 млрд долларов или о сумме чуть больше.

Отдельный фонд

"Мы заносим в отдельную статью государственного бюджета этот спецфонд, скажем так, спецсчет, этот миллиард", – сказал Корецкий.

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Комментируя источники финансирования программы, премьер объяснил необходимость повышения налога на добавленную стоимость. По его словам, других источников для обеспечения соответствующих расходов пока нет.

"В госбюджет заложили порой непопулярное решение – в том числе небольшое повышение налога. НДС. Других источников, к сожалению, нет", – заявил Корецкий.

Предлагаемые изменения предусматривают увеличение ставки НДС на 1%. В то же время премьер отметил, что власть еще будет обсуждать этот вопрос с парламентариями и бизнесом.

Главные истории дня

"Мы будем еще разговаривать с парламентариями, постоянно общаемся с бизнесом, но выбираем из двух вариантов. Речь идет об 1%. Это то, что представлено в проекте закона о бюджете на 2027 год", – подытожил Корецкий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство назначило Юрия Конюшенко первым заместителем главы Государственной налоговой службы и временно поручило ему исполнять обязанности руководителя ведомства. Решение было принято 25 сентября.

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