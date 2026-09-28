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В Канаде мальчик с помощью металлоискателя обнаружил место кораблекрушения. Фото

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read4 мин
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В Канаде мальчик с помощью металлоискателя обнаружил место кораблекрушения. Фото
Останки корабля «Сент-Энтони» помог найти мальчик Лукас Атчисон
Источник: Андреа Беллемаре, CBC

В 2023 году 8-летний Лукас Атчисон с помощью металлоискателя, подаренного ему на день рождения, обнаружил обломки деревянного судна в парке Пойнт-Фармс недалеко от города Годерич в канадской провинции Онтарио. Сначала была найдена стальная шпилька, однако мальчик вместе с отцом продолжил раскопки и обнаружил, что она прикреплена к деревянной конструкции.

Об находке отец Лукаса, Джейсон, сообщил сотрудникам парка и обратился в волонтерскую организацию Ontario Marine Heritage Committee. Как пишет канадское СМИ CBC, сейчас Лукасу уже 10 лет, а специалисты считают, что найденные остатки могут принадлежать шхуне St. Anthony.

Первая находка

Лукас взял металлоискатель с собой во время семейной поездки в Point Farms Provincial Park в 2023 году. Прибор подал сигнал, после чего мальчик извлек из земли стальную шпильку.

Его отец предположил, что это может быть обычная деталь, которую использовали для пришвартовки местных лодок. Но Лукас решил копать дальше. Оказалось, что шпилька была прикреплена к куску древесины, к которому крепились еще несколько таких элементов.

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"Папа, здесь кораблекрушение. Когда я проснулся тем утром, я не ожидал найти кораблекрушение", – вспоминал мальчик.

После сообщения о находке началась подготовка к исследованию. Для проведения работ потребовалось получить необходимые разрешения, поэтому волонтеры смогли полноценно приступить к раскопкам лишь недавно.

Что нашли археологи

Волонтеры Ontario Marine Heritage Committee раскопали дополнительные остатки судна. Морская археолог Скарлетт Януас обратила внимание на двойные шпангоуты. По ее словам, такая конструкция может свидетельствовать о более прочном строении судна.

Специалисты полагают, что это могла быть шхуна – деревянное парусник, обычно с двумя мачтами. Точное название корабля пока не подтверждено.

Сейчас исследователи работают в нескольких направлениях. На месте они должны составить масштабные чертежи остатков, в частности вид конструкции сверху и ее боковой профиль. Параллельно эксперты изучают требования к страхованию судов в XIX веке.

По словам морского историка Патрика Фолкса, тогдашние правила могли содержать требования относительно количества креплений в шпангоутах и расстояния между ними. Это поможет определить приблизительный период постройки судна.

В Канаде мальчик с помощью металлоискателя обнаружил место кораблекрушения. Фото

Залишки корабля Сент-Ентоні допоміг знайти хлопчик Лукас Атчісон

Источник: Andrea Bellemare, CBC

Вероятно, "Св. Антоний"

Одна из основных версий заключается в том, что найденные остатки могут принадлежать шхуне "Св. Антоний", построенной в Эри, штат Пенсильвания. В 1856 году судно перевозило пшеницу из Чикаго в Буффало, когда потерпело крушение в озере Гурон недалеко от побережья Годерича.

В выпуске "Buffalo Daily Republic" от 30 октября 1856 года сообщалось, что загруженная пшеницей шхуна "Erie" села на мель недалеко от Годерича. 26 ноября газета написала, что пароход-буксир "Fashion", направлявшийся на помощь "St. Anthony", из-за сильной непогоды зашел в Бейфилд и сел на песчаную косу.

В Канаде мальчик с помощью металлоискателя обнаружил место кораблекрушения. Фото

Залишки корабля Сент-Ентоні допоміг знайти хлопчик Лукас Атчісон

Источник: Andrea Bellemare, CBC

Судно тем временем оставалось на мели. Пшеница высыпалась через пробоину в его днище, а сам корабль планировали оставить, хотя сначала считали, что его еще можно снять с мели.

Теперь исследователи вновь закопают остатки судна. Скарлетт Януас пояснила, что яму засыплют и создадут анаэробную среду, то есть без доступа кислорода. Это должно защитить древесину от организмов, способных ее разрушить.

По словам археолога, такой способ не является идеальным, однако он может сохранить конструкцию корабля как минимум еще на 50 лет.

В Канаде мальчик с помощью металлоискателя обнаружил место кораблекрушения. Фото

Залишки корабля Сент-Ентоні допоміг знайти хлопчик Лукас Атчісон

Источник: Andrea Bellemare, CBC

В Канаде мальчик с помощью металлоискателя обнаружил место кораблекрушения. Фото

Залишки корабля Сент-Ентоні допоміг знайти хлопчик Лукас Атчісон

Источник: CBC

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