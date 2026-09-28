В Кремле не скрывают своих ударов по гражданской инфраструктуре Украины, объясняя такие атаки абсурдными причинами. Более того, военное руководство РФ хвастается обстрелами украинских дата-центров.

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В министерстве обороны государства-агрессора назвали это "цифровым детоксом в принудительном режиме". Соответствующий пост российское ведомство опубликовало в воскресенье, 27 сентября, в социальных сетях.

Пресс-служба проиллюстрировала это "победное" сообщение сгенерированной искусственным интеллектом картинкой. На ней изображен "Шахед", который стремительно идет на снижение.

Также в минобороны РФ подтвердили, что путинская армия атаковала центры обработки данных компаний "Омега Телеком" и "Киевстар" в Киеве 27 сентября. Эти объекты россияне попытались выдать за "военные" цели – мол, они предоставляют услуги высокоскоростного интернета, а также мобильной связи для ВСУ.

Как писал OBOZ.UA:

– Россия пытается лишить украинцев связи и интернета и уже несколько дней подряд массово атакует дата-центры столичных провайдеров.

– В Институте изучения войны объяснили, что цель агрессора заключается в разрушении цифровой инфраструктуры, от которой ежедневно зависят гражданское население и бизнес.

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– Враг пытается вызвать масштабные сбои в телекоммуникациях, которые могут представлять угрозу для украинских банков, сервисов онлайн-платежей, бизнеса, государственных служб и т. д. Однако эксперты уверяют, что у россиян ничего не выйдет.

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