В Одесской области количество зараженных коронавирусом возросло до 4

В Одесской области зафиксированы новые три случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Позитивные тесты предоставил областной лабораторный центр Минздрава, сообщил глава Одесской ОГА Максима Куцого. Также данные подтверждены Минздравом.

Речь идет о мужчинах 1963 и 1973 годов рождения, а также женщине 1965 года рождения.

Таким образом общее количество больных в области увеличилось до 4.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесском регионе выявлен первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Всего в Украине уже заразились 145 человек, пятеро скончались и один выздоровел.

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