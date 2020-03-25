Главная Новости
25 марта • обновлено в 09:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

В Одессе сообщили о первом случае коронавируса, ОГА – отрицает

376
Читать материал на украинском

В Одесском регионе выявлен первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Всего по состоянию на 07:00 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом. При этом 29 случаев выявлено за последние сутки. Такие данные предоставила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Одессе выявили первого больного коронавирусом

В Одессе выявили первого больного коронавирусом

aswaqpress.com

На данный момент зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве, а именно: Черновицкая – 38 (1 умер), Киев – 31, Киевская – 22, Ивано-Франковская – 5 (1 умер), Тернопольская – 4, Днепропетровск – 2, Житомирская – 2 (1 умер), Запорожская – 2, Львовская – 2, Волынская – 1, Донецк – 1, Луганская – 1, Одесская – 1 и Черкасская области - 1. Выписаны после лечения 1 человека (Черновицкая область).

Между тем, в Одесской ОГА по состоянию на 9:00 не располагают данными о выявленном случае коронавируса в регионе и ждут подтверждения этой информации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области умер первый больной коронавирусом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Теги
ЧП в Одессе новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одесса Одесса в деталях

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги