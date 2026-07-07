Не просто отель: в Одессе появился арт-комплекс, который переворачивает представление об отдыхе с ног на голову

Украинцы, которые уже пятый год живут в условиях полномасштабной войны, испытывают повышенную потребность в отдыхе из-за постоянных стрессов и тревог. Вначале местом перезагрузки были в основном Карпаты, но в 2026 году Одесса восстанавливает свой статус морской столицы. Уже за первый месяц лета невооруженным глазом виден рост потока отдыхающих. А по статистике, если в 2024 году на море в Одессе побывало 700 тысяч человек, то в 2025 году их количество выросло втрое – до 2 миллионов туристов.

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Повышенный спрос формирует и предложение – предприятия в Одессе развиваются стремительными темпами и, что самое главное, устанавливают высокие стандарты сервиса, обслуживания, номерного фонда и разнообразия предложений.

Главная туристическая жизнь Одессы кипит в Аркадии. И если вы хотите в полной мере прочувствовать одесскую атмосферу – вам лучше остановиться именно здесь. Уже два года как SPATIUM HOTEL открыл свои двери для гостей. Но это не просто отель, это арт-пространство, где комфорт и отдых гостей – как физический, так и душевный – стоят на первом месте.

Основная идея комплекса – сочетание силы релакса и силы медицины. Это единственное место в регионе, которое объединяет в себе дизайнерские апартаменты, СПА со специально разработанными ритуалами и аквапарк, гастрономические предложения в тематических ресторанах и специальные программы с мастер-классами, а также клиника-клуб для мужчин.

Гостям предлагается не просто отдых, а перезагрузка и погружение в одесское гостеприимство.

Номера и апартаменты

В комплексе отдыхающим предлагается 257 номеров и апартаментов. Каждый из них отличается индивидуальным стилем и удовлетворит самые взыскательные вкусы. Есть варианты с видом на море, где вас ждут невероятные рассветы, а для любителей тихого отдыха – вид на город с потрясающими закатами. Дизайнеры с любовью и мастерством подошли к оформлению, и фото из номера точно окажется у вас в соцсетях – будь то сдержанные цвета в стиле classic, стилизованные под "Марвел" и "Розовую пантеру" или же мило-романтичные.

В отеле также будут Save rooms, расположенные на подземных этажах – это специально для тех, кто беспокоится о безопасности.

SPATIUM SPA

Это именно то место, ради которого вам захочется возвращаться в комплекс снова и снова. По словам директора SPA, "здесь лечат не только душу, но и тело". В распоряжении всех отдыхающих – доступ к релакс-зоне, где есть бассейн с морской водой, джакузи, гидромассажная ванна и изюминка – сауна с гималайской розовой солью, хамам, снежная комната с ледяной ванной. Так, пройдя весь ритуал парения, вы погружаетесь под лед – всего на несколько секунд, и ваше самочувствие меняется за счет естественного выброса кортизола. Кроме того, можно дополнительно выбрать услуги с пропаркой вениками, ритуал с веерами, бамбуковыми палочками, чайную церемонию... А для полного уединения в тесной компании – будет работать закрытая комната SPA-опыта и отдельная детская SPA-зона.

На территории комплекса работает аквапарк Hawaii – это идеальное место для активного отдыха и ярких летних эмоций.

Рестораны Kaya и Mainstream Jazz Club

В SPATIUM HOTEL много изюминок. Среди них – панорамный ресторан Kaya на самом верхнем, 14-м этаже. Именно здесь проходят завтраки "шведский стол", обеды и ужины. Стиль интерьера неожиданный для этого региона – африканский. Выходя из лифта, вы словно погружаетесь в пески и тепло пустыни, а фоновая музыка только усиливает этот эффект. В меню – колониальные блюда с мясом, специями и оттенками африканского вайба.

В то же время готовится к открытию Mainstream Jazz Club. Здесь в едином ритме сольются музыка, качественная гастрономия и изысканные напитки. Любители размеренного времяпрепровождения и релакса найдут здесь свой уютный уголок, где музыкальную атмосферу будут создавать живые джазовые ансамбли, виниловые DJ-сеты, соул и old school R&B. Открытие запланировано на июль.

Для ценителей качественного вина предусмотрено отдельное заведение – SPATIUM WINE & CHOCOLATE

Местные профессионалы подобрали изысканные напитки, которые не найдешь на полках супермаркетов. В сочетании с дегустацией вы прекрасно проведете время за бокалом розового, белого или красного вина из местных виноградников, некоторые из которых являются уникальными, а также из зарубежных виноделен. Шоколадная мастерская – это ещё одно уникальное место, где одесский шоколатье создаёт вкусные шедевры, которые прекрасно подойдут к винной дегустации и станут уникальным подарком.

HEALTH BOUTIQUE

Еще одна уникальная особенность комплекса – медицинская клиника (открытие в ближайшее время), где не просто лечат, а стараются предотвратить заболевания, чтобы ничего не пришлось лечить. Гости смогут пройти обследование и получить свою "карту действий", которая органично впишется в ваш отдых. Среди предложений – общие анализы, аудит здоровья, интенсивная поддержка изнутри и пакетные программы. Кроме того, в процессе открытия – мужская клиника здоровья закрытого типа. Место, где ценят конфиденциальность и предлагают премиальный сервис.

SPATIUM HOTEL сочетает в себе не просто искусство отдыха, но и отдых среди искусства. Ведь комплекс стал площадкой для арт-выставок, проектов и культурных мероприятий. Всё начинается с рецепции, и на протяжении всего вашего пребывания вы становитесь участником таинственного действа с африканскими нотками. И со временем Ваканда перестанет казаться вам выдуманной.