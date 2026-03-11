Лаченков: Лысак 'прикрыл' хищение гуманитарки в Днепре и получил повышение в Одессе

Блогер-миллионник Игорь Лаченков обратился к одесситам с призывом оценить работу главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, и получил более сотни гневных комментариев: горожане жалуются на неудовлетворительную работу городских служб, коррупцию, незаконное строительство и мошеннические колл-центры, которые "переехали в Одессу вместе с Лысаком".

Напомним, 25 февраля Лаченков со ссылкой на источники в Офисе президента сообщил о масштабной проверке работы правоохранительных органов в Днепре и бывшего главы ОГА Лысака в связи с деятельностью разветвленной сети мошеннических колл-центров, которые обманом завладевали деньгами не только россиян, но и граждан Украины, США и стран ЕС. По данным блогера, Лысака вместе с НАБУ будет проверять и НАПК.

После нескольких публикаций о возможной причастности Лысака к днепровским "офисам", Лаченков сообщил о большом количестве обращений от жителей Одессы, где с 15 октября 2025 года Лысак возглавляет городскую военную администрацию. "Опять все больше жалоб от одесситов на Лысака, вместо улучшений становится больше колл-центров. Команда Труханова вся работает дальше, коммунальные службы стали хуже, в городе никаких улучшений", – написал блогер.

Его обращение к одесситам в фейсбуке собрало более сотни комментариев. Люди жалуются на запущенность города, неудовлетворительную работу городских служб и коммунального транспорта. Напоминают об ужасном состоянии коммунальной инфраструктуры, ужасном гололеде и грязи после него, отсутствии работ по восстановлению после прилетов. Пользователи пишут: все проблемы, которые были в городе при предыдущем главе Геннадия Труханова, не только сохранились, но и увеличились в масштабах.

"Ничего не изменилось. Как строили незаконно, так и застраивают. Как не работали городские туалеты, так и не работают, как не было укрытий, так и нет. Ноль изменений", — комментирует пользовательница с ником Irene Yung.

"Как оказалось, ни один энергетический объект в Одессе и области не имел никакой защиты, ноль, так все и остается. Относительно "офисов" – подтверждаю. Это особенно очевидно стало во время поиска работы. Я у нас в Одессе никогда такого не видела, такое впечатление, что к нам "офисы" переехали вместе с Лысаком из Днепра", — сообщила Лариса Афанасьева.

Припомнили главе города и схемы на его предыдущем месте работы в Днепре. В частности, масштабное хищение гуманитарной помощи.

"И в комментариях в Фейсбук, и в личных получил просто кучу жалоб на Лысака не только от одесситов, но и от днепрян, которые вспоминают ему, что при нем целенаправленно остановилось рассмотрение дела о хищении гуманитарки. Если коротко: западные партнеры отправили на Днепровщину более 1000 вагонов гуманитарной помощи. Однако потом оказалось, что область получила всего 166 вагонов. 90% помощи в сотнях вагонов "исчезло", а Лысак, придя на должность просто "прикрыл" эту историю. И за нее никто даже не получил подозрений. А сам Лысак позже уехал на "повышение" в Одессу. В общем возникает такое ощущение, что его всегда назначают именно туда, где нужно кого-то "прикрыть" или что-то "замять", — написал Лаченков.