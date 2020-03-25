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25 березня • оновлено в 23:41
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В Одеській області кількість заражених коронавірусом зросла до 4

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В Одеській області зафіксовані нові три випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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Позитивні тести надав обласний лабораторний центр МОЗ, повідомив голова Одеської ОДА Максима Куцого. Також дані підтверджені Міністерством охорони здоров'я.

В Одеській області кількість заражених коронавірусом зросла до 4

Йдеться про чоловіків 1963 і 1973 років народження, а також жінку 1965 року народження.

Таким чином загальна кількість хворих в області збільшилася до 4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеському регіоні виявлено перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Всього в Україні вже заразилися 145 осіб, п'ятеро померли і один одужав.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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