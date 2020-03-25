В Одеській області кількість заражених коронавірусом зросла до 4

В Одеській області зафіксовані нові три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
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Позитивні тести надав обласний лабораторний центр МОЗ, повідомив голова Одеської ОДА Максима Куцого. Також дані підтверджені Міністерством охорони здоров'я.
Йдеться про чоловіків 1963 і 1973 років народження, а також жінку 1965 року народження.
Таким чином загальна кількість хворих в області збільшилася до 4.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеському регіоні виявлено перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус COVID-19.
Всього в Україні вже заразилися 145 осіб, п'ятеро померли і один одужав.
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