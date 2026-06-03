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Верховена отстранили от бокса после поражения Усику

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,8 т.
Верховена отстранили от бокса после поражения Усику
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Нидерландец Рико Верховен (1-1, 1 КО), который 23 мая подрался с Александром Усиком (25-0, 16 КО), был отстранен от профессиональных боев и тренировок. Решение наложила Египетская профессиональная боксерская ассоциация после того, как наш соотечественник отправил соперника в нокаут.

Об этом информирует профильный ресурс BoxRec. Верховен не сможет вернуться к занятиям боксом до 22 июня. Стоит отметить, что это обычная практика для спортсменов, которые участвуют в единоборствах. Таким образом, санкционирующие организации заботятся об их здоровье. Интересно, что Усик пока не получил подобного отстранения.

Верховена отстранили от бокса после поражения Усику
Верховена отстранили от бокса после поражения Усику

Ранее россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) назвал своевременной остановку боя Усика и Верховена. А сам нидерландец рассказал о моменте, когда поединок против Александра показался ему "подозрительным".

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

Верховена отстранили от бокса после поражения Усику

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Кроме того, было опубликовано фото того, как выглядит Усик после 76 пропущенных ударов. А в сети появилось видео с женой украинского боксера Катериной Усик во время боя.

Вдобавок российский экс-чемпион Григорий Дрозд назвал супертяжа, который "просто уничтожит" Александра. А Дмитрий Кудряшов высмеял критиков нашего соотечественника.

Верховена отстранили от бокса после поражения Усику
Верховена отстранили от бокса после поражения Усику

Стало известно, почему рефери на самом деле остановил бой в Гизе. Также украинец получил ультиматум после победы над Верховеном.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

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Усик – Верховен
Редакционная политика