Генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев. Фото

В среду, 3 июня, в Киев с рабочим визитом приехал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Чиновника уже традиционно встречали на железнодорожном вокзале в столице.

Видео дня

Об этом сообщили на Facebook-странице "Укрзализныци". Там отметили, что приезд главы Альянса в Украину является жестом солидарности и поддержки.

"Сегодня на вокзале Киева с радостью встречаем Генерального секретаря НАТО Марка Рютте", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что этот визит является чрезвычайно важным, как и предыдущие, поскольку он является проявлением солидарности и поддержки Украины со стороны Альянса.

"Железная дипломатия – традиционно по расписанию", – отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что крайний визит генсека НАТО в Украину состоялся 3 февраля. Тогда политик вместе с президентом Владимиром Зеленским почтил память погибших украинских защитников и защитниц на Майдане Независимости, а затем выступил на открытии 15-й сессии Верховной Рады.

Напомним, ранее Рютте заявил, что ситуация на фронте в войне между Украиной и Россией стабилизируется, а украинские силы на отдельных участках даже возвращают территории. По его словам, в последние недели события развиваются не в пользу Кремля. Отдельно чиновник отметил изобретательность украинских военных и быстрое внедрение новых технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, Марк Рютте призвал союзников по НАТО организовать более справедливое распределение взносов в оборону Украины. По его словам, основное бремя закупок американского вооружения на данный момент несут лишь несколько европейских государств. Рютте подчеркнул необходимость изменить подход к распределению расходов, чтобы больше стран участвовали в финансировании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!