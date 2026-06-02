Вернут ли украинцам графики отключений света: как на энергетику повлияли последние удары РФ

Несмотря на последние российские удары по энергетической инфраструктуре, в Украине не прогнозируется возвращение общенациональных графиков отключений электроэнергии ни сейчас, ни во время летней ж ары . В то же время локальные перебои со светом из-за атак РФ или ремонтных работ возможны, особенно в прифронтовых регионах и городах, где продолжается восстановление поврежденных сетей.

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Об этом рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии медиа. По его словам, нынешние разрушения не создают риска масштабного дефицита электроэнергии и не ставят под угрозу работу объединенной энергосистемы страны.

Именно поэтому на сегодня никаких решений по возвращению общенациональных графиков стабилизационных отключений не принималось. Традиционно летом потребление электроэнергии увеличивается из-за жары. Однако Рябцев отмечает, что летние нагрузки все же значительно меньше, чем зимние.

В холодный период года украинцы массово используют электрообогреватели, что создает гораздо большую нагрузку на сети. Летом же основными потребителями становятся кондиционеры и системы охлаждения. По мнению эксперта, даже если температура воздуха будет превышать отметку в +25 градусов, энергосистема имеет достаточно ресурсов для обеспечения потребностей населения и бизнеса.

Распространено мнение, что основной причиной летнего роста потребления являются бытовые кондиционеры. На самом деле значительно больше электроэнергии используют промышленные предприятия. Особенно это касается пищевой промышленности, где температура должна поддерживаться на определенном уровне практически круглосуточно.

На предприятиях по производству продуктов питания системы охлаждения необходимы для непрерывной работы технологических линий. Без надлежащего температурного режима могут возникать серьезные проблемы при производстве и хранении продукции. Именно поэтому значительная часть дополнительной летней нагрузки приходится на промышленный сектор.

Важным фактором для стабильности энергосистемы остается работа солнечной генерации. Днем, когда кондиционеры работают наиболее активно и нагрузка на сети растет, солнечные электростанции также производят максимальные объемы электроэнергии. Отмечается, что это позволяет компенсировать часть дополнительного потребления и поддерживать баланс между производством и использованием электричества.

В то же время эксперт отмечает, что полностью исключать перебои со светом нельзя. После ракетных или дроновых атак могут возникать локальные аварийные отключения в отдельных городах или районах. Подобная ситуация уже наблюдалась после одного из последних ударов по Киеву, когда без электроснабжения временно остались около 140 тысяч потребителей.

Однако большинство абонентов удалось оперативно переподключить к резервным схемам питания. Такие отключения могут повторяться и в дальнейшем, однако они будут иметь локальный характер и не будут свидетельствовать о введении всеукраинских графиков.

Наибольшие риски для электроснабжения сохраняются в прифронтовых регионах. Из-за постоянных российских обстрелов там регулярно повреждаются электросети, подстанции и другие энергетические объекты. Из-за этого местные жители могут чаще сталкиваться с аварийными или плановыми отключениями.

Отдельно сложной остается ситуация в Харькове и прилегающих районах. Часть сетей нуждается в модернизации и ремонте, а резервные линии питания, которые ранее позволяли проводить работы без отключения потребителей, в значительной степени повреждены в результате боевых действий. Именно поэтому во время ремонтов энергетики иногда вынуждены временно ограничивать электроснабжение.

Нынешний период между завершением отопительного сезона и началом летних пиковых нагрузок традиционно используется для проведения ремонтных и профилактических работ. Энергетики ремонтируют оборудование, модернизируют подстанции и готовят систему к будущим нагрузкам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина запускает конкурс на строительство более 1,3 ГВт новых генерирующих мощностей в наиболее энергодефицитных регионах. В список приоритетных вошли 7 областей: Киевская, Черкасская, Днепропетровская, Одесская, Сумская, Харьковская и Полтавская.

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