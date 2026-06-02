Политики из ведущих партий Германии резко раскритиковали участие представителей ультраправой партии AfD в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 3 по 6 июня. В Бундестаге заявили, что такие поездки могут создавать риски для национальной безопасности и способствовать российским влиятельным операциям.

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Об этом говорится в материале Handelsblatt, который приводит заявления немецких парламентариев и чиновников. Председатель парламентского контрольного органа Бундестага Марк Генрихманн заявил, что подобные поездки являются "чрезвычайно рискованными с точки зрения безопасности".

Критика также прозвучала со стороны представителей Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии и партии Зеленых. Они выразили обеспокоенность из-за участия немецких депутатов в мероприятии, которое проходит под патронатом российских властей.

Риски для безопасности

По словам Генрихманна, российские спецслужбы используют такие форумы для сбора информации и установления контактов. "Тот, кто едет туда, должен понимать: незамеченным он не вернется", – подчеркнул политик.

Похожую позицию высказал представитель фракции СДПГ по вопросам внутренней политики Себастьян Фидлер. Он назвал участие в форуме по приглашению людей из окружения российского диктатора Путина"крайне проблематичным с точки зрения безопасности".

Фидлер отметил, что российские спецслужбы давно пытаются устанавливать контакты с политическими деятелями в Европе и проводят операции влияния. По его мнению, любые несогласованные контакты с представителями российской власти создают дополнительные риски для безопасности Германии.

Позиция Зеленых

Заместитель председателя фракции Зеленых Константин фон Ноц также предупредил о возможных последствиях таких контактов. По его словам, AfD не отстаивает интересы Германии и фактически способствует распространению российского влияния.

"AfD хочет превратить Германию в форпост России", – заявил он. Политик также подчеркнул, что граждане должны понимать, кому оказывают политическое влияние во время выборов.

В форуме в Санкт-Петербурге планируют принять участие заместитель председателя фракции AfD в Бундестаге Маркус Фронмаер, депутат Штеффен Котре, руководитель саксонского отделения партии Йорг Урбан и депутат Европарламента Петр Бистрон. Хозяином мероприятия является военный преступник Путин.

Кроме политиков, в программе форума заявлено участие ряда немецких предпринимателей и общественных деятелей. Среди них – бизнесмен Штефан Дюрр, бывший руководитель сети Globus Томас Брух, дирижер Юстус Франц, берлинский издатель Гольгер Фридрих и журналист Губерт Зайпель.

Позиция AfD

В самой AfD защитили поездку своих представителей в Россию. Представитель парламентской фракции заявил, что визиты Маркуса Фронмайера и Штеффена Котре были официально согласованы.

По его словам, в условиях напряженной международной ситуации партия считает нужным поддерживать контакты со всеми сторонами и сохранять открытыми каналы общения. Он добавил, что главной целью участия в форуме является защита экономических интересов Германии, а также содействие миру и диалогу.

Между тем Константин фон Ноц заявил, что связи AfD с авторитарными режимами уже приобрели "тревожные масштабы". По его словам, отдельные представители партии сознательно распространяют нарративы, выгодные Кремлю.

Депутат от ХДС Марк Генрихманн обвинил AfD в попытке подорвать единство Запада относительно политики в отношении России. Он заявил, что участие в главном экономическом форуме Кремля создает для Москвы картинку раскола среди западных демократий.

"Это не мирная дипломатия, это политический поклон военному преступнику", – сказал Генрихманн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Фридрих Мерц заявлял, что был бы готов передать Силам обороны Украины немецкие Taurus. Но лишь при условии, что соответствующее решение поддержат и другие лидеры ЕС. Причем политик отмечал, что якобы придерживался такой позиции и раньше.

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