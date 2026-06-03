Сегодняшняя дискуссия о вечных и временных врагах и друзьях Украины побудила напомнить вам о весьма актуальном и поучительном произведении нашего знаменитого писателя, ученого и общественно-политического деятеля Ивана Яковлевича Франко "Не пора".

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

"Не пора, не пора, не пора,

М@скалеві й л@хові служить!

Довершилась України кривда стара,

Нам пора для України жить.

Не пора, на пора, не пора

За невігласів лить свою кров

І любити царя, що наш люд обдирати, –

Для України наша любов.

Не пора, не пора, не пора

В рідну хату вносити роздор!

Хай пропаде незгоди проклята мара!

Під Украйни єднаймось прапор!

Бо пора ця велика я єсть:

У завзятій, важкій боротьбі

Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь,

Рідний краю, здобути тобі!"

Вважається, що свій вірш "Не пора" Іван Франко написав у 1880 році, а вперше він був надрукований у 1887 році у збірці "З вершин і низин".

Музику до нього написав відомий композитор і хоровий диригент Денис Січинський. Знаний літературознавець Василь Сімович стверджує, що твір "Не пора" як своєрідний національний гімн став народним на Галичині, щонайменше з 1898 року. Вірш "Не пора" увійшов до знаменитого "Січового співаника" виданого правником, громадсько-політичним діячем та засновником товариства "Січ" Кирилом Трильовським у Відні в 1921 році. До цього збірника було включено найвідоміші пісні січових стрільців. Символічно, що твір Івана Франка "Не пора" у "Січовому співанику" йде одразу за поезією "Ще не вмерла Україна" Павла Чубинського позначеною, як "народний гімн".

Нагадаю, що вірш "Не пора" був заборонений як за польського панування так і в часи Російської імперії та СРСР.

"Не пора" отримав своє нове звучання у період боротьби за відновлення Української Державності. Згодом він увійшов до репертуару військових оркестрів ЗСУ.

Цим твором розпочинається 52-й том Зібрання творів Івана Яковича Франка, який був виданий Інститутом літератури в 2008 році. Як відомо, до цього тому було включено оригінальні поетичні твори письменника, які не увійшли в цензуроване 50-томне зібрання творів, видане в 1976-1986 роках.

Памʼятаємо нашу історію!

Вивчаємо нашу літературу!