Сегодня открывается Петербургский международный экономический форум.

Видео дня

Когда-то это была площадка, где Россия демонстрировала свои экономические амбиции, говорила о многополярном мире, конкуренции с США и собственном пути развития.

Если бы сегодня Владимир Путин решил подвести итоги своей последней пятилетки, то выглядели бы они довольно необычно.

В Советском Союзе очень любили сравнивать себя с Соединенными Штатами. Сравнивали добычу угля, выплавку стали, производство электроэнергии, ракеты, космос и вооружение.

Давайте посмотрим на результаты пятилетки 2021–2026 годов именно в такой логике.

Начнем с главного показателя любой экономики.

В 2021 году ВВП США составлял около 23 триллионов долларов.

В 2025 году он приблизился к 30 триллионам.

Прирост за пять лет составил примерно 7 триллионов долларов.

Для понимания масштаба: весь современный ВВП России сегодня составляет около 2 триллионов долларов.

То есть за одну пятилетку американская экономика выросла более чем на три нынешние экономики России.

Это и есть реальный масштаб конкуренции, если убрать пропаганду, флаги, парады и телевизионные декорации.

Теперь вооружение.

В 2021 году Россия еще оставалась вторым крупнейшим экспортером оружия в мире и контролировала более 20% мирового рынка.

К 2026 году ее доля упала ниже 7%.

Место России постепенно занимают США, Франция, Южная Корея, Турция и другие производители.

Но главная проблема даже не в этом.

Россия не просто потеряла часть рынка вооружений.

Она фактически запустила самый большой цикл перевооружения Запада со времен завершения холодной войны.

Европа увеличила импорт вооружений более чем в три раза. США нарастили экспорт оружия. Франция получила новые контракты. Южная Корея стала одним из самых динамичных поставщиков танков, артиллерии и боеприпасов. Турция заняла важные позиции на рынке беспилотников.

По всей Европе строятся новые заводы боеприпасов, ракет, систем ПВО, бронетехники и артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

И это уже не модернизация старых складов.

Это новые производства, новые технологические линии и новые инвестиции на десятилетия вперед.

Россия воюет экономикой мобилизационного типа, выжимая остатки советской промышленной базы.

А ее конкуренты под эту войну строят новую оборонную промышленность.

Россия тратит огромные средства на войну.

Но совокупные военные расходы стран НАТО сегодня уже превышают российские примерно в восемь-десять раз. Если добавить Японию, Южную Корею, Австралию и других союзников США, разрыв становится еще больше.

То есть Россия не ослабила НАТО.

Она стала причиной самого большого усиления НАТО за последние десятилетия.

Далее энергетика.

В 2021 году Россия была главным поставщиком газа в Европу.

В 2026 году значительную часть этого рынка занимают США, Норвегия, Катар и Алжир.

Американский СПГ за несколько лет превратился в один из ключевых инструментов энергетического влияния Вашингтона.

Рынок, который Советский Союз и Россия строили более полувека, был потерян менее чем за пять лет.

На нефтяном рынке ситуация менее драматична, но тенденция похожа.

Россия сохранила значительную часть экспорта, переориентировав его на Азию.

Однако именно США стали одним из главных бенефициаров изменений.

Американская добыча нефти вышла на исторические максимумы. США окончательно закрепились как крупнейший производитель нефти в мире и значительно увеличили экспорт.

Параллельно растут Бразилия, Канада и Гайана, постепенно уменьшая влияние традиционных нефтяных центров силы.

То есть Россия не обвалилась на нефтяном рынке.

Но она потеряла часть стратегического веса, потому что мир начал быстрее искать альтернативы.

Отдельная история это нефтепереработка.

Украинские удары по российским НПЗ не остановили экспорт сырой нефти. Часть нефти, которую раньше перерабатывали внутри России, просто ушла на внешние рынки.

Но удар был по другому.

По бензину, дизелю, авиакеросину, экспортным нефтепродуктам, внутренней логистике и способности России стабильно работать как сложная индустриальная система.

Продавать сырье проще, чем производить качественные нефтепродукты.

И именно здесь видна разница между сырьевой экономикой и технологической.

Теперь космос.

Еще десять лет назад американские ракеты летали на российских двигателях, а после закрытия программы Space Shuttle именно Россия обеспечивала доставку астронавтов на МКС.

В 2021 году США выполнили 45 орбитальных запусков, а Россия 16.

Разрыв был примерно три к одному.

В 2025 году США выполнили уже 181 орбитальный запуск, а Россия только 17.

Разрыв стал больше чем десять к одному.

Но главный символ изменений даже не в этом.

В 2025 году одна частная американская компания SpaceX выполнила 165 запусков.

То есть одна компания Илона Маска осуществила почти в десять раз больше космических запусков, чем вся Российская Федерация.

Россия остается космической державой.

Но она уже не определяет темпы отрасли.

Сегодня именно американские компании задают скорость развития многоразовых ракет, спутниковой связи, коммерческих запусков и космической логистики.

Космос, который был одним из главных символов советской силы, сегодня стал одним из самых жестких символов технологического отставания России от США.

Даже в сфере СПГ и арктических проектов оказалось, что Россия значительно зависит от западных технологий, страхования, сервиса, финансирования и специализированного флота.

Проекты, которые должны были стать символом экономического прорыва, столкнулись с ограничениями именно там, где Россия считала себя сильнейшей.

Арктика может быть российской на карте.

Но танкеры, технологии, страхование, финансирование и ключевые элементы промышленной цепи оказались не российскими.

Единственная крупная высокотехнологичная отрасль, где позиции России остаются очень сильными, это атомная энергетика.

Росатом до сих пор остается мощным игроком на рынке крупных атомных станций, особенно там, где важны пакетное финансирование, строительство, топливо и сервис.

Но и здесь мир постепенно меняется.

США, Великобритания, Канада, Франция и Южная Корея движутся к новой модели атомной энергетики: малые модульные реакторы, серийное производство, гибкие энергосистемы, энергетика для дата-центров и искусственного интеллекта.

Россия еще сильна в старой модели крупного атомного строительства.

Но новая технологическая повестка уже формируется не в Москве.

Если бы кто-то в 2021 году поставил задачу усилить позиции США на мировом энергетическом рынке, увеличить продажи американского СПГ, расширить рынки для американского ВПК, ускорить перевооружение НАТО, укрепить роль американских технологических компаний и увеличить экономический разрыв между США и Россией, то результаты 2026 года выглядели бы очень знакомо.

Главный парадокс этой пятилетки заключается в том, что Россия начинала ее как государство, которое стремилось стать отдельным центром силы и бросить вызов Западу.

А завершает ее страной, которая потеряла значительную часть газового рынка Европы, сократила свою долю на мировом рынке вооружений, потеряла лидерство в космической отрасли, стимулировала самое большое перевооружение своих конкурентов со времен холодной войны и увеличила разрыв с США почти по всем ключевым направлениям.

СССР когда-то пытался догнать Америку.

Россия Путина за последнюю пятилетку сделала другое.

Она помогла Америке и ее союзникам стать еще сильнее.

Вопрос лишь в одном.

Именно такими ли были цели этой пятилетки в 2021 году?