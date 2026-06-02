'Начинает раздражать'. Соперница Магучих не сдержалась после поражения от украинки в Бриллиантовой лиге

Прыгунья в высоту Элеанор Паттерсон призналась, что невозможность преодолеть 1,94 м начинает вызывать у нее раздражение. Австралийская спортсменка после этапа Бриллиантовой лиги, где она заняла второе место, проиграв лишь украинке Ярославе Магучих, отметила, что рассчитывала на более высокий результат, особенно после попытки на 1,97 м.

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"Я чувствую смешанные эмоции после соревнований. Я довольна вторым местом, но меня начинает раздражать, что я постоянно прыгаю 1,94 м. Это немного неприятно, потому что я знаю, что могу на большее", – сказала спортсменка.

По словам 30-летней легкоатлетки, на выступление повлиял плотный график перелетов: соревнования в Китае, затем возвращение в Австралию для оформления визы в Италию и последующий старт в Рабате. Она подчеркнула, что чувствовала себя готовой показать более высокий результат, однако пока регулярно останавливается на отметке 1,94 м.

Спортсменка добавила, что недовольство текущими результатами постепенно накапливается, хотя она видит потенциал для выхода на новый уровень. В последние недели она также пропускала часть технических тренировок из-за проблем с обеими стопами.

Следующий старт легкоатлетки запланирован в Италии, которую она назвала для себя почти домашней ареной.

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