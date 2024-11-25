'Счет будет...' Тренер обидчика Ломаченко сказал, чем завершится реванш Усик – Фьюри

Известный американский тренер Билл Хэйни выразил уверенность во второй победе Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Отец и наставник Девина Хэйни (31-0, 15 КО), который в мае минувшего года победил Василия Ломаченко (17-2, 11 КО), признался, что украинский супертяж сумел удивить в майском противостоянии с Цыганским королем.

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Такое мнение Хэйни-старший озвучил в интервью YouTube-каналу djvlad, пишет портал marca.com. Специалист отметил, что Фьюри показывает действительно классный бокс, но Усик превосходит соперника в своих умениях и должен доказать преимущество в реванше 21 декабря.

"Я не думал, что Усик покажет себя так, как он это сделал в первом бою. Он заставил меня поверить в его бокс. Да, он сделал так, что я стал верить в него. Я думаю, что он опять побьет Тайсона Фьюри и таким образом счет будет 2-0 в его пользу. Фьюри – настоящий боец. Он из бойцовской семьи, он был готов к поединку против Усика, но я все равно остаюсь приверженцем того, что бой закончится триумфом Усика", – сказал Хэйни-старший.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ. Букмекеры изменили котировки на второй бой соперников.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон. Британец также рассказал, о чем думал в девятом раунде первого боя с Усиком, когда побывал в нокдауне.

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