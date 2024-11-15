Реванш Усика и Фьюри должен быть отменить: экс-чемпион мира назвал причину

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч выступил против проведения реванша между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). По мнению британца, в этом противостоянии все наглядно продемонстрировал первый бой, который украинец выиграл раздельным решением судей.

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Об этом Фроч заявил в интервью DAZN. Эксперт отметил, что во втором поединке Фьюри будет невероятно трудно добыть победу, чтобы добиться проведения третьего боя с Усиком. При этом экс-спортсмен предположил, что результат дуэли снова будут определять судейские записки.

"Это не тот бой, который нам обязательно нужно увидеть. Мы увидели все, что нам было нужно, в первом бою, но реванши сейчас очень популярны по всем направлениям. Я бы предсказал победу Усика, вероятно, по очкам. Я не могу исключить остановку боя в поздних раундах, потому что, Фьюри может выдохнуться к концу боя. Для британского бокса было бы здорово, если бы Фьюри смог победить, поскольку тогда мы могли бы увидеть даже третий бой. Но это просто невероятно трудная задача для него", – сказал Фроч.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

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