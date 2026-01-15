Украина созывает 'Энергетический Рамштайн': Норвегия и Италия уже выделили пакеты поддержки

Украина из-за тяжелой ситуации после российских обстрелов критической инфраструктуры созывает союзников на "Энергетический Рамштайн". Наше государство рассчитывает получить дополнительную помощь и "конкретные обязательства" для налаживания стабильного электро- и теплоснабжения.

Об этом вечером 15 января в Facebook сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. МИД, как подчеркнул он, работает со всеми нашими партнерами ради привлечения дополнительных взносов для усиления энергетики.

"По поручению премьер-министра Юлии Свириденко вместе с Министерством энергетики созываем "Энергетический Рамштайн", на котором рассчитываем получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства", – написал главный украинский дипломат.

Киев находится на постоянном контакте с Европейским энергетическим сообществом по вопросам наполнения Фонда поддержки энергетики Украины и закупки оборудования за счет этих средств.

"Задействуем также все международные механизмы. Механизм гражданской защиты ЕС. Энергетическую хартию. Другие международные организации.

Все зарубежные дипломатические учреждения имеют поручение также максимально мобилизовать поддержку доноров для адресной помощи наиболее пострадавшим регионам и громадам, в частности энергетическим оборудованием", – добавил Сибига.

Какую помощь получила Украина

Министр сообщил, что на текущей неделе (12–18 января) получен большой пакет на 200 миллионов долларов от Норвегии – для закупки газа и оборудования.

"Италия – уже начали доставлять промышленные бойлеры высокой мощности (от 550 до 3000 KW) на общую сумму 1,85 млн евро, которые помогут наиболее пострадавшим громадам", – проинформировал глава МИД.

В ближайшее время ожидаются новые двусторонние пакеты энергетической поддержки от других государств. Новости по этому поводу будут обнародованы 16 января.

"На подходе также дополнительные двусторонние пакеты поддержки возможностей ПВО. Тоже завтра (в пятницу. – Ред.) будут новые объявления. Ведь лучшая помощь энергосистеме Украины – это каждая российская ракета и дрон, которые не долетели до цели", – отметил Сибига.

Он подчеркнул, что наши энергетики – это герои, которые делают невозможное, и это признает весь мир.

"Спасибо всем украинским энергетикам от имени украинских дипломатов за их самоотверженный труд... Сегодня наши энергетические ремонтные бригады и все специалисты, которые преодолевают последствия ударов, – это герои, которые борются против российского террора. Должны всеми силами поддерживать их и вместе пройти это сложное время", – призвал глава внешнеполитического ведомства.

Как писал OBOZ.UA, сложное состояние украинской энергетической системы, частые и длительные отключения света имеют прямое влияние на ситуацию с безопасностью. Поэтому в Киеве спасатели и правоохранители работают в усиленном режиме, заявил ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

